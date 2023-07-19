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全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组并网发电

2023年07月19日20:33 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，今日，全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组在福建海上风电场成功并网发电，标志着我国海上风电大容量机组研发制造及运营能力再上新台阶，达到国际领先水平。

全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组。韩磊摄

全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组。韩磊摄

据介绍，这台16兆瓦海上风电机组的轮毂中心高度达152米，叶轮扫风面积约5万平方米，相比目前海上常用的8兆瓦风机，节约用海面积超过35%。该机组每转动一圈可发电34.2千瓦时，每年可输出超6600万千瓦时的清洁电能，能够满足3.6万户三口之家一年的生活用电，相当于节约标煤约2.2万吨，减排二氧化碳约5.4万吨。

三峡能源副总经理吕鹏远表示，此次并网的16兆瓦海上风电机组是全球首台16兆瓦商业化示范应用机组，在风机主轴承、叶片和传动链等方面实现突破，具有国产化率高、数字化程度高的特点。该机组将在商业运行过程中检验各项设计性能，为今后16兆瓦海上风电大机组规模化批量应用提供技术支撑。

全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组。韩磊摄

全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组。韩磊摄

“16兆瓦机组叶片长、容量大、发电效率高，能够将福建优质的风资源充分转化为源源的绿色清洁电能，同时实现集约用海、降低度电成本，是海上风电平价化发展、基地化开发的重要物质保障。”三峡集团福建公司执行董事雷增卷说。

据统计，目前全球市场上近六成风电设备产自我国，截至2022年底，全球海上风电累计装机容量达57.6吉瓦，我国累计装机容量达30.51吉瓦，占全球市场份额的53%，我国风电备出口快速增长，累计出口容量1193万千瓦，已覆盖49个国家和地区。

(责编：申佳平、高雷)
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