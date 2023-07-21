本报记者 刘鑫焱 乔 栋 郑洋洋

一名求职者在山西省运城市盐湖区设立的运城零工市场服务窗口咨询。

赵玉祥摄

运城零工市场工作人员向求职者介绍智慧就业自助服务系统。

赵玉祥摄

求职者用手机扫描二维码进入“运城零工之家”网上平台。

赵玉祥摄

建筑工人在运城市一处工地上作业。

姜 桦摄

引子

窗外夏日炎炎，屋内清凉舒适。山西省运城市盐湖区务工人员裴勤敏收工后，照旧来到运城零工市场歇脚纳凉。装配了中央空调的运城零工市场占地2000多平方米，集用工匹配、用餐休息、劳动维权等功能于一体，如今已成为灵活就业人员的“零工之家”。

“‘零工之家’，服务到家。工友们不必再顶着风吹日晒在路边揽活儿了，收工之后也能就近喝上水、吃热饭、歇歇脚。”休息片刻，裴勤敏站起身，走至招聘大厅的大屏幕前，关注不断更新的用工信息，很快相中了满意的下家。

零工“小市场”激活就业大民生。截至6月底，山西省已建成运行标准化、规范化、公益性零工市场39家，今年3月以来累计服务零工3.6万余人次。

就业是最基本的民生。“打零工”对促进大龄和困难人员就业增收具有重要作用。

习近平总书记在党的二十大报告中提出，“健全就业公共服务体系，完善重点群体就业支持体系”“加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障”。去年6月，人力资源社会保障部等五部门联合印发《关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见》，提出了强化零工市场信息服务、强化零工快速对接服务、完善服务场地设施支撑等10条意见。

2020年9月，运城市盐湖区建成山西省首个零工市场——运城零工市场。2021年11月，国务院办公厅印发《关于对国务院第八次大督查发现的典型经验做法给予表扬的通报》，“山西省运城市盐湖区搭建零工市场助力务工人员灵活就业”榜上有名。今年1月，山西省政府工作报告提出，2023年集中精力办好12件民生实事，“推动公益性零工市场县县全覆盖，让零工等活不再‘站马路’，让就业服务更加有温度”被列入其中。

怎样强化零工人员就业服务？日前，记者走进运城零工市场，探访如何为灵活就业者打造求职培训平台、候工歇脚驿站、咨询维权后盾。

高效对接

以前“站马路”找活，如今手机接单出工，1.5万余条零工信息云端共享，促进供需匹配

走进窗明几净的运城零工市场服务大厅，一块电子大屏上正滚动显示着各类用工信息，近期的零工登记数量、用工企业数量一目了然。工人们三三两两，或站在大屏前查看信息，或坐在靠椅上休息、候工。

向里走，职业介绍、劳动维权、信息咨询等服务窗口依次排列。“你好，我想找份工作。”42岁的裴勤敏来到职业介绍窗口咨询，工作人员翟亚园热情地接待了她：首先通过扫描身份证实名登记，之后打印出一张载有裴勤敏各项基本信息的用工登记表。

接过表格，裴勤敏根据自己掌握的技能、擅长的工种等情况进一步填写，“木工、焊工、钢筋工”，她认真填好了务工意向。翟亚园逐一录入系统，又引导裴勤敏扫码加入了零工市场的就业信息微信群。

人力资源信息不匹配，是造成就业难与招工难并存的一个重要原因。零工市场，一头连着用人单位，一头连着零工群体，为劳资双方架起了“一站式”就业服务桥梁。

信息化手段助推精准匹配。《关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见》提出，加强“互联网+”、大数据、云服务、人工智能等技术手段运用，提升零工信息服务水平，动态收集更新零工人员和用工主体信息，支持零工岗位信息省级归集、多点联动、统一发布，提供在线匹配对接、应聘报名、结果确认等“一网通办”服务。

“零工信息云端共享，岗位需求一键匹配。”翟亚园介绍，盐湖区通过引进数字化的智慧就业服务系统，推出“零工之家”网络登录平台，对每位求职者建立信息档案，实现求职者与用工企业的精准匹配、精准对接，目前平台已录入零工信息1.5万余条。

裴勤敏登记完务工信息后便前往休息大厅等消息，彼时盐湖区某装修公司负责人刘静也来到了服务窗口：“我们公司有个装修的急活儿，需要4名焊工、2名小工，希望工人今天就能上岗。”

“您放心，平台第一时间筛选匹配，请先配合我进行核验备案。”翟亚园话音未落，刘静便从包里取出一沓复印件递了过来。这不是她第一次来零工市场发布招聘信息了，刘静知道这儿的办事流程：工作人员得先核查企业营业执照和相关工程许可资质，以此验证岗位信息的真实性，有时还会根据不同岗位的具体要求，派出工作人员前往现场实地察看。

完成核验流程后，翟亚园随即在系统中录入了刘静的用工需求：“工作内容：焊工与小工；工期：10天；薪资待遇：焊工每天500元，小工200元。”

用工需求一经录入，便在运城零工市场大厅内的电子屏幕和就业信息微信群同步更新，并通过微信公众号、小程序等线上平台即时发布。与刘静用工需求匹配上的裴勤敏第一时间收到手机信息提示。她马上来到窗口咨询，并在翟亚园的协调对接下，与刘静一拍即合，登记好务工去向后直奔施工现场。

“从‘站马路’找活到手机接单出工，‘零工之家’方便又高效。”裴勤敏和丈夫长年打零工，过去常在运城市建北桥交叉口的一片露天区域揽活儿，那里曾是当地多年自发形成的一个马路劳务市场。对当时场景，裴勤敏记忆犹新：天未大亮，建北桥交叉口处就已人头攒动，百十名前来找活的零工聚集于此，一有招工的车辆停下，工人们就一拥而上，松散无序的马路劳务市场隐患重重。

“如今看来，既不安全，也不稳定。”裴勤敏说，那时每月最多上工20天，赶上恶劣天气根本无法出去揽活，只能蹲在家里干着急。

一头是群众就业增收大事，一头是城市管理难题，如何在规范管理的同时更好维护灵活就业者的权益？2020年9月，由盐湖区政府设立，盐湖区人力资源和社会保障局主导，山西联众人力资源有限公司运城分公司组织运营的全新综合就业服务平台——运城零工市场正式建成。

“过去工友们习惯在桥头、路边、街角寻找务工机会，如今求职信息录入云端共享，工作岗位主动‘找上门’。”运城市人力资源和社会保障局二级调研员景鸿说，运城零工市场充分发挥人力资源和社会保障部门在求职和用工信息方面的主渠道优势，收集了大量务工人员和企业的用工信息，在劳资之间搭建起桥梁。

盐湖区就业服务中心负责人闫军勇带领记者走到零工市场大厅内的智慧就业自助服务机前，已在零工市场登记信息的务工人员只要在机器上一刷身份证，就能看到适合自己的岗位并进行精准选岗。在远程面试室，求职者可以进入房间与企业在线面对面沟通，即时达成就业意向。

闫军勇介绍，近年来，运城市依托“零工之家”网络登录平台举办线上线下专场招聘会30余场。运城零工市场运营两年多来，已累计提供就业岗位4.5万余个。

“运城‘零工之家’网络登录平台作为省内首个零工服务领域的智慧招聘系统，为山西省‘推动公益性零工市场县县全覆盖’提供了宝贵经验。”山西省就业服务局职业介绍处处长胡会强介绍，山西计划启动建设省级零工信息服务平台，将通过线上线下服务相结合的模式，满足劳资对接等多样化需求，实现零工服务“全天候、不打烊”。

强化培训

帮助有需求的零工人员掌握一技之长、提高就业能力

左手托着硅胶仿真娃娃，右手拿着一块毛巾，月嫂樊婷与工友们两两一组，正在运城市盐湖区汝鑫家政职业培训学校教师的悉心指导下，模拟练习婴儿面部清洁的动作要领。

这是樊婷两年多来参加的第三次零工培训班。她以前也曾从事过照看孩子的保姆工作，由于从未参加过专业培训、缺少相关职业资格证书，工资水平始终不高。

“学得一技之长，就业路子更宽。”樊婷2020年底首次到运城零工市场登记求职信息时，咨询专员综合其个人情况和务工意愿，推荐她参加为期10天的月嫂免费技能培训班。负责教学授课的汝鑫家政职业培训学校是盐湖区人力资源和社会保障局确定的技能服务人才培养基地，学员结业后可直接进入汝鑫家政服务有限公司工作。樊婷培训上岗后，先后考取了高级母婴护理师、催乳师、产后恢复师等职业资格证书，如今月收入1万元左右。

零工自身素质硬起来，职业道路才会越走越宽。《关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见》提出，针对零工人员的能力和素质，提供符合市场需求、易学易用的培训信息，引导有单位就业意愿和培训需求的零工人员参加急需紧缺职业技能培训和新职业技能培训，组织有创业意愿的参加创业培训。

运城市人力资源和社会保障局经摸底调查发现，零工人员中很多从事装卸、搬运等体力劳动，就业门槛较低、上升空间有限。零工从业者不是没有培训需求与热情，而是缺少培训渠道。

近年来，盐湖区人力资源和社会保障部门经过深入调研，与20多家培训机构合作，立足实操、面向就业、免费培训，为零工量身定制了职业技能培训计划，先后开设针对家政、餐饮、月嫂等的专业技能实操课程，帮助有需求的零工人员掌握一技之长、提高就业能力。2020年至今，运城市累计为3500多名零工进行短期培训。

从卖力气赚辛苦钱到凭技能提高工资，樊婷对培训带来的改变感触颇深。

长期只打零工的樊婷，起初并不擅长语言表达，培训的第一节课是自我介绍，她紧张得满脸通红、手心冒汗。培训老师耐心细致地加以引导，为她讲解与客户交流的沟通技巧。

“专业老师传帮带，课程丰富收获大。”樊婷说，零工市场邀请了具有专业资质、经验丰富的老师，既为她们讲授礼仪沟通等综合素质课程，也开设了新生儿、产妇护理等专业课程。

“培训以后才知道，母婴护理居然需要掌握这么多专业技能。”樊婷以婴儿的面部清洁为例：洗脸时应该侧着抱婴儿，尽量让水滴自然向外流出。洗眼睛要由内而外。轻轻擦拭时，可在脸上擦出“3”字轨迹，这样能避免婴儿因不适而哭闹。

手把手培训，一对一指导。樊婷上岗后第一次入户工作，给新生儿喂奶时发生婴儿吐奶，她马上打电话询问培训老师，得到耐心解答：“先别着急，这很常见。现在，我们一起回忆下培训时拍嗝的动作要领。”一次次的虚心求教和耐心解答，让樊婷的工作干得越来越有底气。

给新生儿做抚触、做被动操，一边抚触一边和宝宝温柔说话……这些在培训中学习到的各项技能，以及细节上的精益求精，都让樊婷在工作中展现出了职业母婴护理师的专业素养，最终赢得客户的高度评价。

“零工培训水平高，为企业培养、输送了一大批高素质技能人才。”汝鑫家政服务有限公司负责人晋太峰介绍，樊婷起初只是企业的一星级月嫂，经过两年多来的实践摸索和3次培训，现已成长为金牌月嫂，客户有用工意向还得提前预约。如今，参加零工市场月嫂、育儿嫂培训的务工人员持培训考核合格证书，可在汝鑫家政服务有限公司直接上岗，薪酬待遇较培训前显著提高。

“零工培训，帮助灵活就业者把知识、技能和闲暇时间转化为经济收入。”闫军勇说，运城零工市场目前正在探索通过网络直播等新型培训方式，让培训服务覆盖更多灵活就业群体。

放眼山西全省，今年3月以来，已累计为2900多名零工人员开展短期培训，涵盖家政、手工、电焊等多个领域。

优化服务

从吃住行配套保障到签合同购买保险，让务工人员舒心候工、安心务工、体面工作

煮鸡蛋、炒土豆丝、炒肉片……餐盘里的饭菜热气腾腾，荤素搭配喷香扑鼻——在零工市场一楼用餐区，裴勤敏正和丈夫刘国强吃早饭。一旁的自取区域内，还供应不限量的馒头和绿豆小米粥。

一共3层的运城零工市场，一层是休息大厅和用餐区，这里不仅放置了用餐的桌椅，还安装了电视机、微波炉和饮水机。

“过去，工友们端着盒饭蹲在马路牙子上吃。如今，零工市场开办了便民食堂，早饭5元、午饭10元，自助管饱随便吃！”裴勤敏掏出手机，给记者展示付款记录：她和丈夫近几日每天都在这里用餐。

“零工工资日结，平常吃饭凑合，中午也很少休息。”闫军勇说，盐湖区在提供职业介绍、歇脚候工、培训维权等免费服务基础上，还推出温馨的“520”服务。

“5”指早餐费5元；“2”指临时休息床位每次2元；“0”指普通工具免费租赁。“我们立足于吃住行等零工的日常生活需求，不断完善服务，就是要让零工市场成为求职者的‘温馨之家’。”闫军勇说。

在零工市场地下一层的临时休息区，共有5间休息室，每间休息室内都摆放着两张高低双人床和一个临时衣柜，环境整洁舒适。隔壁工具租赁室内，小到螺丝钉、扳手，大到铁锹、脚手架，应有尽有。

随手翻开登记簿，里面记录已不少。“今收到工具租赁‘洋镐’押金20元。租赁人某某某。”闫军勇介绍，工具租赁室提供常用工具，解决了零工携带工具的不便。

“冬暖夏凉能休息，5元早饭管吃饱，工具还能免费借，让务工人员舒心候工、安心务工、体面工作。”裴勤敏说，市里还在零工市场周边开通了4条直达公交线路，为务工人员和用工者提供交通便利。

服务贴心有温度，保障到位有力度。闫军勇说，相较于固定用工模式，零工劳动者流动性强、工作碎片化、劳动关系较为复杂，权益保障是难点，“工资能不能及时足额支付？发生工伤找谁赔偿？这是灵活就业人员的共同关切。”

为确保零工市场“灵活而不凌乱”，运城零工市场设置了劳动维权窗口，为灵活就业人员提供政策和法律咨询服务，引导用工方合法用工，帮助灵活就业人员正确运用法律武器维护自身合法权益。

走访运城零工市场劳动维权窗口，记者正巧碰到一名叫杨根山的务工者。“来感谢一下工作人员，帮我讨回了欠薪。”杨根山说。

原来，去年秋天，杨根山与4名老乡在山西临汾一个工程项目上做铺砖工作。“雇主说好了5人5天，总共6400元，结果完工过后一直没付工钱。”杨根山感到很无奈，今年5月来到运城零工市场劳动维权窗口寻求帮助。

常驻运城零工市场劳动维权窗口现场办公的盐湖区劳动监察部门相关负责人薛敏，耐心地收集了杨根山提供的欠条和微信聊天记录。“虽然您还没有在零工市场登记，但我们会协调劳动仲裁部门帮您讨薪。”薛敏的话让杨根山心里宽慰不少。果然，两天之后杨根山就收到了雇主微信转来的工钱。

“有零工市场做担保，我们没再遇到欠薪的情况。”裴勤敏说，过去劳务费拖欠现象时有发生，现在每次出工，零工市场都有记录，劳资双方还要签合同，“这不，公司刚给我们买了保险。”

“买的是‘建筑工程团体人身意外伤害保险’，明天就生效了。”刘静接过话头说，“一个人几十块钱，这是零工市场对我们的要求，也是雇主负责任的体现，买个踏实、放心。”

目前，运城零工市场正在推进零工短期用工合同签订工作。“对于工期超过3天、在零工市场平台上对接的雇主，我们采取督促雇主为零工购买短期灵活用工保险的办法。后续将考虑通过雇主预付款的方式，为在零工市场平台登记注册的零工统一购买保险。”闫军勇说。

“推动零工市场规范化运行，为零工就业保驾护航。”运城市副市长梁清燕介绍，运城市已在7个县区建成零工市场。

“按照‘政府建设、规模适度、功能完善、服务便捷’的思路，山西今年将建设117个‘政府所有、公益服务’的零工市场。”胡会强介绍，今年2月，山西省人力资源和社会保障厅、省财政厅印发的《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》提出，省级安排资金9320万元支持各县（市、区）零工市场能力建设和基础建设，根据地域、人口等因素，每县给予60万元至120万元一次性支持。

《 人民日报 》（ 2023年07月21日 13 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经