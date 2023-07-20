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神舟十六号航天员乘组圆满完成出舱活动全部既定任务

2023年07月20日22:39 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年7月20日21时40分，经过约8小时的出舱活动，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮密切协同，在空间站机械臂支持下，圆满完成出舱活动全部既定任务，航天员景海鹏、朱杨柱已安全返回空间站问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。

航天员出舱活动期间，完成了核心舱全景相机B在轨支架安装及抬升、梦天舱全景相机A和B解锁及抬升等任务，全过程顺利圆满。四度飞天的航天员景海鹏从神舟七号时舱内配合到此次出舱活动，用15年的执着坚守圆了“太空漫步”的梦想；航天员朱杨柱成为我国首个出舱活动的航天飞行工程师。

根据计划，后续，航天员乘组还将开展大量空间科学实（试）验，参与完成多次应用载荷出舱安装任务。

(责编：赵竹青、高雷)
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