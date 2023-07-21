原标题：300万元品牌餐饮消费券今起发放

记者从郑州市商务局了解到，7月21日开始，第四届“醉美·夜郑州”消费季品牌餐饮消费券发放活动，将通过“云闪付”平台正式上线，活动持续至月底。

本次餐饮消费券共计发放300万元。消费券分为正餐、小吃、烩面、茶饮四个类别，面值分别为25元、15元、15元、5元。活动期间，每天发放额度30万元，其中正餐类消费券3200张，小吃类消费券6000张，烩面类消费券4000张，茶饮类消费券1.4万张。

本次消费券活动从7月21日至30日。期间正餐类、烩面类、茶饮类消费券每天上午10：00开始发放；小吃类消费券每天早上6：00开始发放。餐饮消费券以电子券形式发放，采用“立减”方式核销。消费者在付款时，登录“云闪付”平台（或通过“郑好办”平台活动页面）查看消费券实时额度，在有剩余名额的情况下，出示“云闪付”APP生成的动态“付款码”，由收银员扫码完成支付核销。

活动期间，每人每个品类最多可领取使用3张消费券，每天每个品类限使用1张；消费达到满减标准的，自动核销，早到早得，用完为止。其中，25元券在消费满50元时使用；15元券在消费满30元时使用；5元券在消费满10元时使用。消费券当天未使用的，直接累计到次日参与核销；活动结束时仍未使用的，予以回收。消费券可与商家提供的打折、减免叠加使用。

本次餐饮消费券发放活动，所有在郑人员（包括外地来郑人员）均可参与，限在第四届“醉美·夜郑州”消费季活动中获得“十佳”正餐、特色小吃、烩面和茶饮荣誉的餐饮品牌线下实体门店使用（参与活动商家以“云闪付”活动页面显示门店为准）。

市商务局明确，活动严禁以虚假交易等方式套取消费券补贴，对有以上行为的单位和个人，取消活动参与资格；涉嫌违法的，依法追究法律责任。（记者 曹婷）

(责编：曹淼、陈键)

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