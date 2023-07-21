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河北：筑牢生态大屏障

李凤双 曹国厂 冯维健
2023年07月21日08:56 | 来源：新华社
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盛夏时节，潘家口水库碧波荡漾，水鸟翔集，湖光山色交相辉映，兼具北方雄奇与江南秀美。

潘家口水库位于河北省承德市宽城满族自治县和唐山市迁西县境内，最大库容29.3亿立方米，水面面积约70平方公里。它修建于20世纪70年代，主要用于解决天津、唐山两地供水问题。

“2016年以前，宽城有近5000名村民以养鱼为生。水面上养鱼网箱最多时达到3.8万个。”宽城满族自治县桲罗台镇党委书记张德民说，后来，进入水库的污染物逐渐超过水库纳污能力，水质每况愈下。

为了防止水库水质恶化，2016年开始，承德全面启动取缔潘家口水库网箱养鱼工作。

桲罗台镇白台子村村民李健民曾是网箱养鱼大户，50多个网箱每年为他家带来20多万元的收入。后来，他从养鱼大户转型开办农家乐。

清水引得游客来。“旅游旺季，一天要接待30桌客人。我们现在吃上了‘生态饭’‘旅游饭’，我相信随着环境改善，日子会越来越好。”李健民说。

潘家口水库水质的改变，是承德筑牢生态屏障的一个缩影。作为首都水源涵养功能区和生态环境支撑区之一，承德市有林地面积3556万亩、草地面积683万亩，森林覆盖率和草原综合植被盖度分别为60.03%、73.5%。承德也是滦河、潮河、辽河、大凌河“四河之源”。

2020年，河北承德市、张家口市与北京市密云区、怀柔区、延庆区签订《密云水库上游流域“两市三区”生态环境联建联防联治合作协议》，开展联合执法、联合监测和应急演练。如今，密云水库上游的滦河、潮河流域鱼翔浅底，珍稀水鸟频频出现。

蓝天白云下，驱车行驶在承德市丰宁满族自治县千松坝林场的林间道路上，公路两侧树木葱茏、溪流潺潺。丰宁坝上和接坝地区是诸多河流的发源地，资料显示，20世纪末，丰宁水土流失面积达4959平方公里，沙化面积2700平方公里。

“俗话说，山上多栽树，等于修水库。为了恢复生态功能、建立京津生态屏障，千松坝林场应运而生。”千松坝林场副场长何树臣说，依托植树护绿，当地积极进行滦河源生态综合治理，为京津阻沙源、涵水源。

“林场成立20多年来，我们在沙窝里造出高质量森林116.09万亩。”何树臣说，千松坝林场大规模绿化造林，不仅锁住了风沙，减少沙化及水土流失面积约150万亩，还在原来的沙荒地上孕育出了地表径流，形成了江河源头有活水的良性循环。

与承德一样，张家口市也是首都水源涵养功能区和生态环境支撑区。记者了解到，近年来，张家口积极践行绿水青山就是金山银山的理念，持续加快绿色低碳发展步伐，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，大力实施蓝天、碧水、增绿、净土行动，着力构建绿色生态体系。

如今，张家口市建成了蔚县壶流河、阳原桑干河和涿鹿桑干河3座国家级湿地公园，新增湿地公园面积7.03万亩，野生鸟类由原来的169种增加到192种，康保县被中国野生动物保护协会授予“中国遗鸥之乡”称号。

据统计，截至2022年底，张家口市森林面积达到2760万亩，森林覆盖率达到50%，草原面积1595.35万亩，草原综合植被盖度73%，湿地保护率40%，自然保护地20处，野生动物500种，生态底色更加靓丽。

新华社石家庄7月19日电

(责编：王震、陈键)
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