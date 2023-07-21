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成都：“城市滨水会客厅”展新颜

邢拓 唐文豪
2023年07月21日08:57 | 来源：新华社
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经过修复整治，成都锦江南河段北岸7月起正式向公众开放，为成都市民、游客游览锦江增添了新去处。

锦江是成都的“母亲河”，起于都江堰，于双流区黄龙溪出境，全长150公里。锦江南河段建设者高浩然说，此次新开放的南河段北岸共2.44公里，延续“城市滨水会客厅”定位，围绕锦江打造城市水韵和音乐休闲主题场景，还对沿途4.24万平方米绿地进行了升级改造，新建改造了水井坊码头、锦江码头，增设了智慧健身、智慧驿站等公共设施。

今年68岁的刘忠新就住在锦江边上，每天都会来江畔锻炼身体。“新开放的区域整齐规范，环境比以前好了很多，在这里生活感觉一年比一年好。”刘忠新说，最令人欣喜的是“锦江水越来越清了”。

锦江水越来越清，源于多年的水生态治理。

2016年2月，成都出台“治水十条”；2017年启动“新时代的府南河综合治理工程”——锦江水生态治理和锦江绿道建设。成都推动截污、清淤、补水同向发力，并采取景观提升、长效管理等措施，2017年实现干流和重要支流无污水下河，最终彻底解决河段严重污染问题。

锦江水得到治理，沿岸的公共空间也越来越美了。截至目前，都江堰—黄龙溪220公里锦江绿道全线贯通，沿线串联起江滩公园、活水公园等8个特色主题公园。如今，逛公园已经成为成都人的一种生活方式，江畔边、公园里总少不了市民运动休闲的身影。

水清了，人们更乐于亲水。夜幕降临，人气从岸上转移到水上。近年来成都打造了“夜游锦江”文旅项目，市民、游客可在东门码头乘坐游船饱览安顺廊桥、合江亭等地夜景，结合光影秀沉浸式体验成都“烟火人间三千年”。

第31届世界大学生夏季运动会即将在成都开幕，“花重锦官城”景观也已重现成都，从金声路到江滩公园，锦江沿线48公里，人们可以观赏到30余种花卉。

三角梅、月季、杜鹃、海棠……锦江沿岸鲜花竞相绽放。成都，这座“雪山下的公园城市”，正以崭新的姿态迎接大运会的到来。

新华社成都7月20日电

(责编：王震、陈键)
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