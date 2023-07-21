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江西“五河”干流将全面禁捕退捕

陈春园
2023年07月21日08:58 | 来源：新华社
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新华社南昌7月20日电（记者陈春园）记者从20日举行的江西省禁捕退捕工作新闻发布会上获悉，江西将对“五河”干流全面实施禁捕退捕。

此次实施禁捕退捕的赣江、抚河、饶河、信江、修河等“五河”是江西的母亲河，也是鄱阳湖流域乃至整个长江生态流域的重要生态屏障。2020年1月1日零时起，江西已对长江、鄱阳湖等重点水域实施禁捕退捕，水生生物资源逐步恢复。

江西实施禁捕退捕三年多来，鄱阳湖已监测到71种鱼类，比禁捕前新增7种；大龄鱼类数量明显增多，刀鱼数量呈几何倍数增加。其中，长江江豚种群数量稳定向好，2022年全流域长江江豚科考结果显示，鄱阳湖江豚数量已达到492头。

“五河”干流禁捕退捕后，江西所有持有捕捞证的渔民将全部退出传统的捕捞生产。为做好渔民保障工作，江西将保持全省退捕渔民养老保障和转产就业政策标准一致。在养老保障方面，按照专业、兼业渔民两种身份，落实两个标准，自愿选择两个险种的养老保障政策；在转产就业方面，实施“1131”计划，为退捕渔民至少提供1次政策宣讲、1次就业指导和3次职业介绍，并确保退捕渔民至少可选择1门实用技能参加培训，帮助退捕渔民转产上岸。

禁捕以后，江西将进一步建立健全禁捕监管长效机制，全链条打击非法捕捞犯罪行为。除了增购执法船艇、车辆、无人机等执法装备外，还将引进AI自动识别、红外语音警示、电子围栏等新技术、新设备，推进传统监管向“智慧禁捕”转变。

(责编：王震、陈键)
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