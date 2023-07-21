严赋憬 张辛欣 范思翔

《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》19日发布。如何抓好举措落实促进民营经济发展？怎样促进中小企业向专精特新发展？如何让民营企业稳预期、强信心？在20日举行的国新办新闻发布会上，有关部门负责人回应上述热点问题。

抓好举措落实促进民营经济发展

国家发展改革委副主任李春临说，本次出台的意见共提出了八个方面31条举措，将有力促进民营经济发展壮大，我们要把发展方向把握好，把务实举措落实好。

李春临表示，将从四方面抓好意见的贯彻落实，确保意见的政策效应充分释放：

健全机制，压实责任，建立完善促进民营经济和民营企业发展的工作机制，进一步明确和压实部门责任，加强协同配合，强化央地联动；

密切跟踪，优化配套，加强统计监测，持续对文件落实情况开展动态跟踪，健全政策实施效果第三方评价机制，不断研究新情况、总结新经验、解决新问题；

持续督促，强化激励，加强已出台政策的督促落实，重点推动促进民营经济发展壮大、产权保护、弘扬企业家精神等政策的落实落细；

广泛宣传，做好解读，做好文件解读和舆论宣传，讲好民营企业和企业家故事，营造全社会关心支持促进民营经济发展壮大的氛围。

此外，国家发展改革委将于近期推出相关配套政策举措：一是推出促进民营经济发展近期若干举措；二是制定印发促进民间投资的政策文件，聚焦重点领域，健全要素保障机制，充分调动民间投资的积极性。

李春临表示，上述两份文件作为意见的“1+N”配套措施将很快出台，通过政策措施的集中推出，多措并举，多管齐下，切实推动意见落地见效，促进民营经济高质量发展。

推动中小企业向专精特新发展

企业是创新的主体，专精特新企业是创新的排头兵。民营企业中90%以上是中小企业，激发民营企业创新力，加大力度推动中小企业向专精特新发展十分重要。

工业和信息化部副部长徐晓兰说，工业和信息化部引导中小微企业以专注铸专长、以配套强产业、以创新赢市场，实现专精特新发展，截至目前已累计培育五批12000余家专精特新“小巨人”企业，带动地方培育近9万家专精特新中小企业。今年上半年，专精特新企业的营业收入和利润增长均高于规上工业企业。

中小企业往往体量不大，更好促进资源集聚，方能更强推动协同创新。她说，工业和信息化部联合11个部门开展促进大中小企业融通创新“携手行动”等活动，为中小企业搭建交流、对接、合作、服务平台，开展数字化赋能、科技成果赋智、质量标准品牌赋值中小企业“三赋”行动，加速科技成果向中小微企业转化和集聚。

在改善融资环境方面，聚焦重点产业链，开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动。支持专精特新中小企业上市融资，发挥国家中小企业发展基金引导作用，带动更多的社会资本投早投小投创新。

“我们正在抓紧研究制定促进专精特新中小企业高质量发展的若干措施，持续加大对专精特新企业的支持力度，壮大优质中小企业群体。”徐晓兰说，将通过揭榜发榜等形式，搭建大企业、高校院所与中小微企业间协同创新平台，营造“大河有水小河满，小河有水大河满”的良好发展生态。

让民营企业安心谋发展

预期稳、信心足，民营企业才能够安心谋发展。意见提出，用务实举措稳定人心、鼓舞人心、凝聚人心。

全国工商联副主席安立佳在发布会上表示，今年，全国工商联将“稳预期、强信心”作为全年工作的一项重点，加强思想引导，帮助民营企业家形成正确认识；做好依法保护，以推动法治建设的实际进展和成效切实改善预期；做好沟通协商，努力为民营企业和民营企业家排忧解难；做好正面宣传，在全社会营造尊商重商的良好氛围，切实促进民营经济发展壮大。

法治是最好的营商环境。良好的法治环境才能更好维护民营企业产权和企业家合法权益，稳定民营企业预期，增强民营企业信心。近年来，全国工商联通过开展一系列工作，在参与立法协商、开展普法宣传、抓实依法维权等方面取得积极进展。

安立佳说，下一步，全国工商联将在一体推进守法诚信教育与法商素养提升、一体推进产权平等保护与优化法治环境、一体推进民营企业合规与防治内部腐败、一体推进依法维权与商会调解、一体推进支持民营企业自主创新和保护创新权益等五个“一体”上抓好落实，为民营企业依法经营、依法治企、依法维权提供有力支持。

新华社北京7月20日电

(责编：王震、陈键)

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