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地方财政如何平稳运行、积极发力？

申铖 郁琼源 韩佳诺 丁非白 侯文坤
2023年07月21日09:00 | 来源：新华社
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财政部19日发布数据显示，今年上半年，全国地方一般公共预算本级收入65319亿元，同比增长13.5%。业内人士表示，当前地方财政收入的大幅提升，除经济恢复性增长带动外，主要是基数效应导致，财政支出保持刚性增长，地方财政运行呈现紧平衡。

面对持续紧平衡的财政收支态势，地方财政如何平稳运行、积极发力？新华社记者在辽宁、湖北等地调研时发现，各地多措并举，加力提效落实积极的财政政策，在保民生、稳企业、促发展等方面发挥积极作用。同时，地方财政部门坚持有保有压，优化支出结构，强化工作力度，着力推动财政运行平稳、可持续。

地方财政收支运行持续紧平衡

“今年以来，鞍山市的财政收入总体形势还不错，预计今年上半年财政收入同比增速能达到10%以上，实现双位数增长。”辽宁省鞍山市财政局预算科科长吴丹说。

记者在湖北省襄阳市调研时发现，这一中部城市的财政收入同比增幅也超过10%。“上半年，全市地方一般公共预算收入完成145.4亿元，同比增长达15.3%。其中，税收收入占比达73.4%，回升向好态势明显。”襄阳市财政局副局长秦晶说。

财政部国库支付中心副主任薛虓乾介绍，分地区看，上半年，东部、中部、西部、东北地区收入同比分别增长12.8%、10.7%、17.5%、17.5%。31个省份收入同比均实现正增长，其中，10个省份增长20%以上，15个省份增长10%至20%之间，6个省份个位数增长。

多位业内人士和地方财政人士也表示，虽然财政收入相关数据呈现恢复回升，但地方财政收支运行持续紧平衡，一些县区财政运行面临压力。

辽宁省财政厅预算编制审查部部长王云表示，随着经济恢复向好，今年地方财政收入有一定好转。收入同比增速较快，实际上也有去年同期基数较低的原因。今年以来，受楼市、土地市场低迷影响，土地使用权出让收入降幅较大，地方财政收入增长依然承压。

“实际上，财政运行持续面临紧平衡的压力。”秦晶给记者算了一笔“收支账”：近年来，在财政收入端，疫情冲击、减税降费、经济下行压力等均给财政收入带来“减收”的影响；在财政支出端，稳企业、保民生、促发展等刚性支出不减，持续“增支”。

在中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣看来，从数据上看，今年以来，多个省份财政收入呈现恢复性增长态势。但地方财政面临的实际收支运行压力比较大，财政支出刚性趋势仍然显著，财政收支平衡压力仍然较大。

多地加力提效落实积极的财政政策

去年底召开的中央经济工作会议和今年的政府工作报告均明确，积极的财政政策要加力提效。面对持续紧平衡的地方财政运行态势，积极的财政政策是否能落到实处、切实加力提效？

记者在调研中发现，在财政收入压力较大的情况下，各地坚持优化支出结构，落实好延续和优化实施税费优惠政策，保持了政策的连续性和稳定性，进一步稳定了企业预期、增强了企业发展信心。

正值暑假，辽宁省沈阳市亚泰大酒店的大堂内，办理入住的客人排起了队，入住率接近百分之百。“这两个月酒店订单不断增加，估计会在七八月份迎来高峰。”酒店90后老板刘祥语气中难掩欣喜。

刘祥告诉记者，过去几年，受疫情影响，酒店经营较为困难，但每年企业都能享受到20多万元的税费优惠政策，帮助企业渡过难关。今年前5个月，酒店已享受减免增值税、房产税、城镇土地使用税、城市维护建设税等共计13.6万元。

国家税务总局沈阳市税务局数据显示，今年前4个月，沈阳市新增减税降费及退税缓费24.9亿元，其中增值税留抵退税4.1亿元。

促消费、稳投资是今年财政支出的重点方向之一，财政政策着力在扩大需求上积极作为。

辽宁今年已安排地方政府专项债券资金49亿元，着力支持沈白高铁、京哈高速等重大交通基础设施项目以及重大区域医疗卫生项目建设；广西上半年统筹资金254.42亿元，聚焦港口、公路、铁路等关键基础设施，支持西部陆海新通道提质增量发展；鞍山市财政局今年投入资金1080万元，支持全市开展惠民消费活动，向居民发放电子消费券……

“多地财政部门着力扩大支出规模，加快运转效率，为推动上半年经济恢复向好起到了重要作用。”何代欣说。

多措并举确保地方财政运行平稳、可持续

记者在调研中发现，面对压力和挑战，多地财政部门强化工作力度，出台一系列政策举措，强化基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转），着力推动地方财政平稳运行。

在辽宁省鞍山市，每月6日左右，鞍山市第一中学的全体教职工都会准时收到足额的工资。

“这所学校每年的工资支出超过2359.3万元，这笔钱是优先保障。”吴丹告诉记者，在编制预算时，鞍山市坚持有保有压，优先足额编列人员工资、基本运转、民生政策奖补等“三保”支出预算。同时，积极落实“三保”专户管理机制，逐步将养老保险、住房公积金、医疗保险等工资性附加支出资金以及民生类资金一并纳入“三保”保障专户统一调拨管理，确保国家标准工资及附加政策足额落实到位。

多地积极采取举措，兜牢兜实“三保”底线。今年，湖北省南漳县大力调整优化财政支出结构，盘活存量资金，压减项目支出，统筹各类资金优先保障工资发放、机构运转、基本民生支出需求，足额保障“三保”支出预算，共安排资金27.76亿元。

10.06万亿元——今年，中央对地方转移支付规模创下近年新高。据财政部预算司副司长李大伟介绍，截至6月底，中央对地方转移支付已下达91.1%，具备条件的均已下达完毕，为地方做好基层“三保”工作提供有力财力保障。

面对财政收支压力，坚持政府过紧日子。湖北省谷城县财政局局长刘勇说，全县把勤俭节约作为预算收支安排的基本原则，完善公用经费定员定额标准，大力压减一般性支出。“今年，我们压减单位经费类项目支出3800余万元，压减率达17%。”

在加强地方政府债务管理方面，多地强化工作力度，出台一系列政策举措：江苏省日前发布关于加强政务诚信建设的实施意见称，将加强地方政府债务领域政务诚信建设，完善政府债务监督制度，建立地方政府债务应急处置机制和考核问责机制。辽宁省财政厅明确，将进一步健全政府债务管理制度，加强政府债券项目全生命周期管理，加强融资需求端监管，坚决遏制新增隐性债务，妥善化解存量债务。

何代欣表示，从后期收入走势看，我国经济运行整体回升向好将为财政收入增长提供支撑。财政仍有足够的发力空间和调控能力。通过自身努力和国家政策支持，地方财政运行平稳、可持续是有条件实现的。

新华社北京7月20日电

(责编：王震、陈键)
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