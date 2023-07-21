韩佳诺 郁琼源 申铖

原标题：将宝贵的“真金白银”用在刀刃上

在辽宁省鞍山市山南街道教工社区，穿过一排上世纪90年代的红墙楼房，记者见到了市民韩女士。几年前丈夫生病去世，年幼的女儿靠她独自抚养，加之自身体弱多病，自2016年起，韩女士和女儿开始享受国家困难群众救助政策。

“每月都能足额收到国家的补助，补助金额从最开始的每月1288元涨到如今的2209元。”韩女士说。

“我们坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，优先安排、优先保障。”辽宁省鞍山市财政局社会保障科科长李菲介绍，在编制年初预算时，会优先安排资金保障困难群众的基本生活。此外，加强对困难群众救助补助资金的监管，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

强化“保重点”是记者在多地调研中的深刻感受。今年以来，财政收入相关数据呈现恢复回升，但地方财政收支运行持续紧平衡。面对较为复杂的财政收支形势，多地财政部门主动作为，进一步压缩非刚性、非急需支出，进一步优化支出结构，确保每一笔资金用在刀刃上、紧要处。

今年以来，湖北省南漳县多个重点项目建设获得了地方政府专项债券资金的支持。“在财力增长十分有限的情况下，地方政府专项债券资金尤为宝贵。我们在选项目上下功夫，优先选择重大基础设施和重点民生保障项目。与此同时，着力推动债券资金尽快形成实物工作量，进一步提升债券项目管理水平和资金使用效能。”湖北省南漳县财政局局长郭集东说。

不仅着力保民生，各地财政部门还在助企纾困上下功夫，确保税费优惠政策惠及企业。

盛夏的沈阳，在辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司的办公楼内，财务总监柳杨给记者算了一笔“减税”账：公司现有员工160人，2022年享受各类税费减免超150万元，2020年以来每年都超过120万元。

“这几年税费优惠金额加在一起，对我们可是帮助很大！”柳杨告诉记者，今年7月份起，还将进一步提前享受到研发加计扣除这项税费优惠政策，预计可减免20万至30万元。

实施大规模减税降费，是近年来财政政策的一大重要发力点。近年来，在一系列减税降费政策的作用下，税收收入占我国GDP比重从2018年的17%左右已下降至2022年的13.8%，剔除留抵退税等因素后在15%左右。

优化完善小微企业和个体工商户所得税政策，继续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策……今年以来，多项税费优惠政策延续实施、进一步完善。

采访中，地方财政人士告诉记者，减税降费政策，一方面有力支持企业减负纾困，另一方面也会造成财政收入减少。这是通过财政收入的“减法”，换来企业发展的“加法”。

“我们坚持在惠企助企方面出实招、想办法，通过‘真金白银’助力企业‘轻装上阵’。”湖北省襄阳市财政局副局长秦晶介绍，去年，襄阳市新增退税减税缓税降费共计76.3亿元，今年上半年，市融资担保集团新增担保贷款18.75亿元，已累计为全市近8000家中小微企业提供了81亿余元担保贷款支持。组建5亿元应急纾困基金支持中小微企业转贷续贷，上半年已为全市253家企业提供“过桥”资金支持，转贷续贷规模36.157亿元。

一笔笔财政资金“落袋”见效，一项项财政政策落实落细。记者在调研中感受到，在财政运行持续紧平衡的背景下，当前各地财政部门坚持有保有压、优化结构，着力提高资金使用效益，“能否有效将有限资金用在刀刃上、用到国计民生的关键处”已成为检验各级财政部门工作的一把标尺。

新华社北京7月20日电

(责编：王震、陈键)

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