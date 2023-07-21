李延霞

新华社北京7月20日电（记者李延霞）记者从国家金融监督管理总局获悉，20日上午，国家金融监督管理总局31家省级监管局和5家计划单列市监管局、306家地市监管分局统一挂牌。这标志着金融监管体制改革迈出重要步伐，取得阶段性成效。

今年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中多项涉及金融监管领域，包括组建国家金融监督管理总局等。5月18日，国家金融监督管理总局正式挂牌。

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