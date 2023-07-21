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投资发力 消费给力 外贸有力

从湖北年中“三本账”看经济活力与信心

徐海波 侯文坤
2023年07月21日09:03 | 来源：新华每日电讯 新华关注·各地
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持续恢复、稳健向好。湖北省2023年上半年实现生产总值26259.22亿元，同比增长5.6%，交出殊为不易的成绩单。记者走进湖北经济社会发展一线，探究投资、消费和外贸“三本账”，感受经济发展的活力与信心。

由产业链疏通有效投资“大赛道”

位于襄阳市襄城经济开发区的湖北锂源新能源科技有限公司，三条磷酸铁锂生产线已全部进入量产。这个项目计划年产10万吨磷酸铁锂及5万吨磷酸铁，将填补襄阳新能源汽车锂电材料的供应链空白。

汽车是襄阳市第一大产业，但新能源整车企业、电控等领域市场规模不大。襄阳聚焦产业链精准招商，看准龙头企业和产业链关键环节，打通产业链上下游。目前新签约新能源汽车产业链项目5个。

一家龙头企业落户，能带动一批上下游企业跟进，对扩大有效投资意义重大。

老工业城市黄石主动围绕武汉“光芯屏端网”产业链，发展光电子信息产业，其开发区七成以上规上企业与武汉配套。今年2月，黄石赴粤港澳大湾区招商，签下56个项目，其中投资百亿级的数智产业园，就是光电子信息产业链终端项目。

依托本地资源优势，打造产业链投资大赛道，一批质效高、集聚力强的产业项目“链式”落地开花。上半年，全省固定资产投资同比增长5.2%。二季度集中开工2034个亿元以上重大项目，总投资1.1万亿元，光电子信息、高端装备制造、生命健康等优势产业的重大项目投资占比达68％。

从消费端激活经济发展“内生力”

音乐、脱口秀、烧烤……夏日夜晚，位于武汉汉口北国际贸易城的老汉口风情街区人头攒动，一派热闹景象。五颜六色的招牌挂满街市，戏楼、洋行、照相馆、书局、老字号小吃鳞次栉比。

“批发市场过去主要满足生活物资采购需求，现在要建设复合型商圈。”汉口北集团总裁曹天斌说，市场依托特色街区，围绕“夜购、夜食、夜娱、夜游”，培育升级夜间消费。

2023年以来，湖北开展“荆楚购·精彩全年”活动，围绕重要节庆时点、重点消费领域，发放消费券促消费。

小小消费券，激活大市场。上半年，湖北全省社会消费品零售总额10757.35亿元，同比增长9.0%。大家纷纷走进商圈吃喝逛购，去到旅游景区“打卡”游玩。

消费回暖，信心回归，物流人流资金流更趋活跃。上半年，全省新增经营主体76.76万户，总户数787.31万户，比上年底增长6.9%；新增规模以上工业企业1952家，总量达18915家，创历史同期新高。

以进出口打造产业聚集“强磁场”

6月30日7时许，满载汽车配件、光缆等货物的列车从武汉西部的吴家山站开出，驶往匈牙利布达佩斯。至此，今年上半年，中欧班列（武汉）共开行560列，已超过去年全年538列的开行量。

在武汉东部的阳逻港，龙门吊、桥吊起落不停，几艘集装箱货轮正准备启航驶往韩国釜山。不远处的铁水联运场站，装满电子产品的班列鸣笛启程，销往欧洲。如今，阳逻港已实现“航运向东入海、班列向西入欧”。

今年上半年，湖北进出口总值达3012.9亿元，同比增长4%。湖北省进出口、出口规模在历史同期首次分别突破3000亿、2000亿元。

国际大循环加速，带出产业聚集的“强磁场”。湖北省商务厅负责人介绍，东风、长飞光纤等企业加大出口，带动光电等配套产业在武汉集聚发展，一大批国际企业陆续落户湖北。

经济运行向好释暖意，信心日增强动能。湖北省统计局副局长叶福生表示，随着促进发展的积极因素累积增多，湖北经济有望继续恢复向好。

新华社武汉7月20日电

(责编：王震、陈键)
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