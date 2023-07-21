人民网北京7月21日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，21日至23日，江汉、苏皖及华北东部、黄淮、东北地区等地有中到大雨，其中湖北东部、北京南部、河北中部、天津南部、辽宁大部和内蒙古东北部等地部分地区有暴雨，局地大暴雨。

预计，7月21日08时至22日08时，内蒙古东北部、河北东部、北京、天津、山东西北部、河南东南部、湖北东部、江西北部、四川南部等地部分地区有大到暴雨，其中，河北中部、北京东南部、天津南部等地局地有大暴雨（100-130毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

25日前后，四川盆地、华北、黄淮、东北地区等地有小到中雨，部分地区有大到暴雨，四川盆地局地有大暴雨。

26-29日，东南部海域、东南沿海将有较大风雨天气，华南东部、江南东南部有暴雨或大暴雨；西北地区东部、华北、东北地区也将出现明显降雨过程。

未来10天，新疆盆地地区、甘肃西部、内蒙古西部高温天气持续，最高气温一般有35-38℃，局地可达40℃以上。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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