科技日报北京7月20日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科工集团获悉，7月20日11时20分，该集团研制的快舟一号甲固体运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，以“一箭四星”方式，将天目一号气象星座07、08、09、10星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

此次发射的天目一号气象星座4星由航天科工所属系统公司研制，主要用于获取全球大气环境要素信息，星座建成后可实现全球全天候海洋、大气层、电离层的立体化、一体化探测。

执行此次发射任务的快舟一号甲火箭，是由航天科工所属航天三江旗下航天科工火箭技术有限公司推出的一款小型固体运载火箭。其具备国际通用接口，主要为300公斤级低轨小卫星提供发射服务，具有飞行可靠性高、入轨精度高、准备周期短、保障需求少、发射成本低等特点。

本次任务是快舟一号甲固体运载火箭的第21次发射。

(责编：王震、陈键)

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