车柯蒙

人民网北京7月21日电 （记者车柯蒙）这个暑期，消费市场精彩纷呈，旅游景区人头攒动、研学、亲子游再度被“点燃”。

税收政策是推动创新、促进产业结构升级的重要措施，减税降费不仅可以减轻企业负担，增强企业活力，还能促进企业转型升级，优化产品供给，进而满足居民多样化、个性化消费需求，挖掘消费增长的潜力。

位于青浦区的东方绿舟一直是学生们暑期“放飞”的热门打卡地。“随着双减政策落地和家长意识提升，今年暑期夏令营报名异常火爆，我们准备了很多精选项目，以满足不同年龄段的学生。”上海市青少年校外活动营地、东方绿舟财务人员杨女士表示，税务部门也以真金白银的税收优惠助力营地火力全开迎接这一波暑期热，截至目前，东方绿舟已享受房产税和城镇土地使用税减免优惠200余万元。

位于重庆市北碚区东北部的金刀峡景区，保持着原始古老神奇的峡谷自然风貌。“暑假旺季来临前，税务人员上门了解我们发票、办税方面的需求，给我们讲解适用的税收优惠政策，让我们安心做好游客服务。”重庆金刀峡旅游开发有限责任公司财务负责人杨柳表示，今年上半年，公司已累计享受各类税收减免约4万元，支持景区投入资金打造新产品，给游客带来更精彩的夏日体验。今年6月以来，景区已接待游客8万人次，日均接待人数最高达2000人，月接待量较5月环比增长66%。今年景区接待游客累计超16万人次，实现营业收入420多万元。

三伏仲夏，广州市民及外地游客在位于广州市越秀区的北园酒家，品尝着虾饺皇、红米肠、皮蛋酥、蒸凤爪、萝卜糕、炸牛奶、醋脚姜等粤式茶点。

北园酒家助理总经理欧秀云告诉记者，自今年2月开始，大量游客来到广州，助力我们餐饮业强势复苏。“国家出台了很多优惠政策扶持我们，让我们‘老字号’心有底，近几年我们享受了增值税减免200多万元，社保费也减免了50多万元，我们可以拿这部分资金去不断开发新菜品，丰富大家的餐桌。”欧秀云表示。

在北京，荣宝斋在暑期正举办“渊远流长——黄永玉先生作品展”，吸引了大量游客。“国家出台优惠政策后，税务干部第一时间走进荣宝斋开展了政策宣传辅导，组织专题讲座，让我单位充分了解、享受到了国家的税收优惠政策，助力‘中华老字号’企业传承历史、焕发新机。”荣宝斋有限公司财务负责人沈崧表示。