近年来，数字产业化与产业数字化所构成的数字经济已经成为经济增长的重要引擎，各行业的数字化转型之路走深走实，为企业发展、驱动经济开拓出新的蓝海。7月18日，华为擎云创新能力平台全部全面开放，加速促进数字经济与实体经济的深度融合，为各个领域的企业高质量数字化发展注入澎湃动能。

华为终端业务大中华区副总裁、政企业务部部长贺磊。（受访者供图）

如今，随着数字经济高速发展，商用市场正呈现着蓬勃发展的态势，商用终端技术与创新业务模式等成为各行业加速数字化转型的基石。对此，华为终端业务大中华区副总裁、政企业务部部长贺磊表示，数字化转型已经成为我国经济社会创新发展的重要引擎，行业数字化和信息产品自主创新双轮驱动终端产业不断向前发展，其中行业数字化以商用办公维度来看，多元化、智慧化、低碳化的混合办公场景成为大势所趋，多终端协同办公日益成为行业主流。

针对混合办公时代下的效率管理和多终端协同合作问题，贺磊提到，华为终端商用产品已实现了办公全场景覆盖，并以可靠的品质和高效的智慧体验，持续赢得商用客户的一致好评。更重要的是，华为还持续下苦功，不断为用户带来高效创新的使用体验，比如PC与手机的“碰一碰”连接，各种大小屏设备的自然切换，以及文件互传/搜索等功能，大大提升了用户的办公效率。同时，依托于华为终端具有的“全场景超级终端”能力和对于移动产业链整合的优势，华为终端商用能够在多元化的商用场景中，为行业客户提供更多高效、便利的商用体验。此外，华为终端商用还将携手众多合作伙伴不断探索企业应用场景、持续打造行业数字化解决方案，满足不同行业政企客户多样化的办公需求。

据介绍，未来华为擎云将依托于“端、管、云、芯”的核心优势为商用客户构建数字化底座，推动政企商用办公向多场景终端、多场景协同发展，面对未来多元化的复杂商用场景可以更加敏捷高效。在与合作伙伴的紧密配合下，华为擎云已在教育、金融、政务和能源四大行业实现解决方案的规模化落地。同时，华为擎云还将持续开放重点行业，面向交通、医疗、制造、酒店等领域，携手合作伙伴，创造增长机遇，在商用数字化建设中构建核心竞争力，推动科技赋能数字化转型进程。

(责编：董童、高雷)

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