活动现场。主办方供图

人民网北京7月21日电 （记者刘颖颖）7月20日，由北京市委网信办指导、首都互联网协会主办的首届“青年思享会”青年先锋论坛活动在京举办。论坛以“人工智能的机遇和挑战”为主题，邀请来自中国科学院的专家学者以及多家企业的青年先锋，共同探讨在人工智能的背景下，大语言模型的技术路径、商业化落地、产业化发展和生态系统建设，力求“全景式”解锁大模型的真实面貌，“立体式”呈现大模型未来图景。百余家互联网企业及相关单位代表，近300人参加活动。

北京市委网信办相关负责人表示，“我们要以《生成式人工智能服务管理暂行办法》为准绳，明确生成式人工智能服务安全要求，认真做好申报安全评估、加强数据安全和隐私保护等工作，规范操作、划好底线、守住安全。希望大家在企业的发展过程中强化主体责任，既要把握人工智能等新技术、新应用带来的机遇，营造创新生态；又要保持正确的大局观、发展观、安全观，重视防范风险。”

随着人工智能技术的迅速发展，大模型已经成为人工智能技术的重要基础。相关政策措施利好也在不断地促进行业发展，AI产业链有望加速升级。

中国科学院计算所多语言大模型“百聆”负责人、计算所研究员、博士生导师冯洋进行《在语料和模型规模之外，如何有效训练大模型？》的主题分享，探索了新的解决方案 ——多语言大模型“百聆”在指令微调阶段将英语与其他语言对齐，以交互式翻译任务为核心进行指令微调训练。她表示，“我们要提升大模型中文生成能力，需要分两步。首先需要收集大量的语料，去提升基座模型的能力，接下来还需要构建一些中文的指令，来提升大模型在中文上和人类对齐的能力，以及完成任务的能力。”

论坛还围绕大语言模型的监管治理进行了探讨。合理的监管是保障人工智能技术健康发展的重要前提，同时也是保护数据安全、避免信息滥用和引导行业良性竞争的关键措施。参会企业分享了各自在大语言模型网络安全方面的实践，提出了一些值得借鉴的方法和策略。

高端对话环节，嘉宾们以“打破壁垒，打造中国大模型健康发展的生态系统”为主题展开讨论。中国科学院自动化研究所副研究员、“中科闻歌-中科院自动化所”联合实验室主任孔庆超表示，“我们的定位是以人工智能的技术去驱动认知决策，希望用集成各种各样大模型的能力，去继承各种各样的行业，去发挥大模型的真实的行业效应。”

(责编：杨虞波罗、高雷)

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