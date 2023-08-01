人民网北京8月1日电 （记者任妍）8月1日，记者从财政部获悉，针对近期京津冀地区暴雨洪涝灾害，财政部、应急管理部紧急预拨1.1亿元中央自然灾害救灾资金，支持三省、市做好防汛救灾工作，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

此外，7月31日，财政部拨付8.42亿元农业防灾减灾和水利救灾资金，支持河北等12个省份开展水旱灾害救灾等相关工作。财政部要求各省级财政部门及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

(责编：孙红丽、吕骞)

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