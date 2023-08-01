人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

两部门：紧急预拨1.1亿元 支持京津冀地区做好防汛救灾工作

2023年08月01日16:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月1日电 （记者任妍）8月1日，记者从财政部获悉，针对近期京津冀地区暴雨洪涝灾害，财政部、应急管理部紧急预拨1.1亿元中央自然灾害救灾资金，支持三省、市做好防汛救灾工作，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

此外，7月31日，财政部拨付8.42亿元农业防灾减灾和水利救灾资金，支持河北等12个省份开展水旱灾害救灾等相关工作。财政部要求各省级财政部门及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

 

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：紧急预拨1.1亿元 支持京津冀地区做好防汛救灾工作
　　人民网北京8月1日电 （记者任妍）8月1日，记者从财政部获悉，针对近期京津冀地区暴雨洪涝灾害，财政部、应急管理部紧急预拨1.1亿元中央自然灾害救灾资金，支持三省、市做好防汛救灾工作，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。 此外，7月31日，财政部拨付8.42亿元农业防灾减灾和水利救灾资金，支持河北等12个省份开展水旱灾害救灾等相关工作。…
一图速览“促进民营经济发展28条”
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部