人民网北京8月1日电 （欧阳易佳）受台风“杜苏芮”北上与冷空气交绥影响，海河流域发生流域性较大洪水，其中子牙河、永定河、大清河相继发生编号洪水。北京永定河及支流清水河、拒马河及支流大石河，河北滏阳河支流北澧河，山西滹沱河支流松溪河、漳河支流清漳东源，河南漳卫河水系卫河等16条河流发生超警以上洪水，最大超警幅度0.07至4.33米，其中松溪河、北澧河、拒马河、大石河等4条河流超保0.35至2.33米，永定河及支流清水河、拒马河支流大石河、大清河水系南支沙河及唐河支流通天河、滹沱河支流清水河等6条河流发生有实测记录以来最大洪水。

水利部高度重视海河流域洪水防御工作，7月28日、30日、31日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英3次主持专题会商会，视频连线北京、天津、河北3省（直辖市）和水利部海河水利委员会，分析研判海河流域雨情、水情、汛情发展态势，滚动安排部署海河流域防汛抗洪工作，29日带队赴北运河协助指导防御工作。水利部副部长刘伟平6次主持会商会，安排部署台风“杜苏芮”防范应对工作。

根据台风移动路径，7月25日，水利部针对浙江、安徽、江西、福建、河南、湖北、广东7省启动洪水防御Ⅳ级应急响应；7月27日，将对广东、福建2省洪水防御应急响应提升至Ⅲ级；7月28日，针对北京、天津、河北、山西、河南、山东6省（直辖市）启动洪水防御Ⅲ级应急响应；7月30日，将对北京、天津、河北3省（直辖市）洪水防御应急响应提升至Ⅱ级。9次发出通知，安排部署中小河流洪水及山洪灾害防御、在建工程安全度汛、堤防巡查防守等工作。先后派出10个工作组赴海河流域各地及南水北调中线工程沿线协助指导防御工作。启动洪水防御Ⅱ级应急响应后，由部领导带队的工作组和2个专家组赶赴京津冀指导防御工作。每日向台风影响区内有关省（自治区、直辖市）发出“一省一单”，提醒做好暴雨洪水防范应对工作。科学调度岗南、黄壁庄、朱庄等骨干水库和北关、卢沟桥、新盖房等水利枢纽，充分发挥水工程防洪效益。子牙河水系大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区和大清河水系小清河分洪区先后漫溢运用，运用前已提前转移受影响区域人员。

据悉，下一步，水利部将继续密切监视海河流域雨情水情汛情工情发展动态，加强预报预警，滚动会商研判，科学调度水工程拦蓄洪水，适时增派工作组，督促地方做好永定河泛区、东淀、献县泛区等蓄滞洪区运用的各项准备，确保群众生命财产安全。

(责编：孙红丽、吕骞)

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