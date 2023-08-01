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促进民营经济发展壮大 业界聚焦企业资金安全

2023年08月01日19:09 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者夏晓伦）近年来，国家持续开展打击套路贷黑恶势力犯罪取得显著成效，营商环境得到明显提升。但同时有专家表示，社会上出现了一种新的针对民营企业的套路现象，这类行为的特征与套路贷的构成要素极为相似，损害了民营企业的合法权益。

完善融资支持政策制度；完善拖欠账款常态化预防和清理机制；依法保护民营企业产权和企业家权益……近日印发的《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》在涉企资金方面给出了明确的政策支持。

近日，中国政法大学互联网金融法律研究院主办了主题为“发挥司法与金融监管职能：遏制套路贷，促进民营经济发展壮大”研讨会，并发布了研究报告，研究报告分析了新型套路贷的相关情况，并从司法、金融监管、协同治理等角度提出具体解决措施。

与会专家在研讨会上形成了以下共识：一是防范套路贷的金融风险，不仅能够维护金融市场的稳定和健康发展，也是保障民营经济发展壮大的重要手段；二是进一步完善防范套路贷制度规定，切实保护金融消费者合法权益；三是发挥金融监管职能，事前防范新型套路贷，优化融资环境；四是发挥司法职能，遏制新型套路贷，优化民营经济法治环境；五是建立多部门协同共治机制，有效提升监管效能；六是加强宣传教育引导。提升广大民众、企业的防范意识和识骗能力，增强对套路贷诱惑的免疫力。

(责编：孙红丽、吕骞)
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