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工业和信息化部调度部署重点地区防汛通信抢修抢通

2023年08月01日20:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月1日电 工业和信息化部8月1日组织北京、天津、河北、山西、上海、浙江、山东、河南8个重点省市通信管理局、各基础电信企业集团公司，召开重点地区防汛通信保障工作专题调度会，调度部署重点地区防汛通信抢修抢通。

　　工业和信息化部有关负责人表示，当前正值防汛关键期，北京、河北等地部分乡镇、行政村因电力中断、道路阻断等，公众通信受到一定程度影响，要进一步强化值班值守、巡查巡检、抢修抢通等，紧盯防汛重点部位、重点区域、重点环节，全力以赴做好防汛通信抢修抢通。

　　截至8月1日15时，京津冀晋鲁豫六省市通信行业累计出动保障人员8.4万余人次、车辆3.3万余台次，抢通恢复基站3400余个。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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