新华社北京8月1日电 记者8月1日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会、财政部等五部门发布《关于开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动的通知》，要求围绕制造业重点产业链，建立“政府—企业—金融机构”对接协作机制，鼓励金融机构结合产业链特点，立足业务特长，“一链一策”提供有针对性的多元化金融支持举措。

通知明确，选择重点产业链，构建融资促进生态。依托产业链龙头企业、专精特新“小巨人”企业等重点企业，进一步梳理一批在产业链上发挥强链补链稳链作用的优质中小微企业，列出融资需求清单。

各地工业和信息化主管部门联合金融机构、数字化服务平台、中小企业公共服务机构、公共服务示范平台等，组成专门服务团队。针对重点产业链，深入园区、集群、企业，对中小微企业融资难题“答疑解惑”。

通知明确了优化授信服务策略、完善融资增信策略等一系列举措。在优化上市培育策略方面，提出各地工业和信息化主管部门结合优质中小企业梯度培育工作，摸排链上中小微企业上市意愿、经营情况等，建立上市企业后备库。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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