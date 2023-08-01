新华社北京8月1日电（记者于文静）为应对极端天气、病虫害多发重发，农业农村部启动下沉一线包省包片奋战100天夺秋粮丰收行动，派出100多名干部和354名专家分赴27个秋粮生产省份，深入一线精准指导防灾减灾、单产提升、秋粮田管等重点任务落实，帮助基层解决实际困难问题。

这是记者1日从农业农村部了解到的消息。

当前正是秋粮产量形成的重要时期，也是农业防汛抗旱的关键时期。据了解，针对当前秋粮生产中存在的部分田块大豆长势弱茎秆软、玉米中后期可能脱肥、水稻“两迁”害虫防控压力大、玉米草地贪夜蛾持续北上、大豆病虫害偏重发生、大豆玉米带状复合种植地块病虫草害和除草剂药害点片出现、植保无人机施药作业不规范等7方面问题，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心制定了技术指导意见，将举办3期专题技术培训班，开展2至3次区域集中下沉一线技术指导，强化水肥调控管理，科学防控病虫，全力以赴夺取秋粮丰收。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经