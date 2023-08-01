人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部强化技术指导保障秋粮生产

2023年08月01日22:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月1日电（记者于文静）为应对极端天气、病虫害多发重发，农业农村部启动下沉一线包省包片奋战100天夺秋粮丰收行动，派出100多名干部和354名专家分赴27个秋粮生产省份，深入一线精准指导防灾减灾、单产提升、秋粮田管等重点任务落实，帮助基层解决实际困难问题。

　　这是记者1日从农业农村部了解到的消息。

　　当前正是秋粮产量形成的重要时期，也是农业防汛抗旱的关键时期。据了解，针对当前秋粮生产中存在的部分田块大豆长势弱茎秆软、玉米中后期可能脱肥、水稻“两迁”害虫防控压力大、玉米草地贪夜蛾持续北上、大豆病虫害偏重发生、大豆玉米带状复合种植地块病虫草害和除草剂药害点片出现、植保无人机施药作业不规范等7方面问题，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心制定了技术指导意见，将举办3期专题技术培训班，开展2至3次区域集中下沉一线技术指导，强化水肥调控管理，科学防控病虫，全力以赴夺取秋粮丰收。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央民族大学教授彭建：把握好“三个平衡” 推动信阳旅游提质升级
　　人民网信阳8月1日电（黄盛、王佩）适逢暑期，全国文旅市场呈现强劲复苏态势。如何进一步认识疫情以来催生的新业态、新消费模式？怎样推动以文塑旅、以旅彰文，实现文化和旅游深度融合发展？城市如何立足特色资源打造“新名片”，实现区域发展的转型提质升级？近日，人民网在信阳市举办了文旅文创发展交流会，产学研各界代表共同研讨创新文旅文创融合发展的实践路径。…
“中国名片”闪耀世界 京津城际见证中国高铁发展
　　京津城际铁路开通15年累计发送旅客3.4亿人次。中国铁路北京局供图 2008年8月1日12时35分，随着京津城际C2275次列车从北京南站缓缓驶出，我国首条高速铁路——京津城际铁路正式开通运营。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部