新华社北京8月1日电（记者吴雨）中国人民银行1日表示，将因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

中国人民银行、国家外汇管理局当日召开的下半年工作会议提出，继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境。发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、绿色发展和中小微企业发展。继续深化利率市场化改革，促进企业综合融资成本和居民信贷利率稳中有降。坚持“两个毫不动摇”，切实优化民营企业融资环境。

会议提出，支持房地产市场平稳健康发展。落实好“金融十六条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。

在防范化解重点领域金融风险方面，会议要求，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作。继续推动重点地区和机构风险处置，丰富防范化解系统性风险的工具和手段，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

会议提出，加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行。密切关注跨境资金波动情况，加强宏观审慎管理和预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。深入推进贸易外汇便利化等政策措施。维护外汇市场健康秩序，高压打击地下钱庄、跨境赌博等违法违规活动。

此外，中国人民银行、国家外汇管理局还将深化金融国际合作和金融业高水平开放。简化境外投资者投资中国市场程序，丰富可投资资产种类。持续提升金融服务和管理水平。持续推动数字人民币研发试点。

据介绍，下半年，中国人民银行、国家外汇管理局系统将精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备，扎实推动经济高质量发展。

(责编：胡永秋、白宇)

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