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中建智地举办中建璞园产品发布会

2023年08月02日08:17 | 来源：环球网
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原标题：中建璞园产品发布盛典成功举办 吸引市场热烈关注

7月29日，位于朝阳区北部高端居住板块孙河生态别墅区的住宅项目——中建璞园，举办产品发布会。活动中，中建智地有关领导，围绕中建璞园所具备的大品牌背书优势、区域发展增值优势，以及在打造产品过程中的匠心思考进行了详细介绍。

近年来，随着居民生活水平的提升，购房人对居住产品所具备的区位价值、品牌保障，以及居住舒适性等方面都产生了更高的期待。中国建筑旗下的中建智地在这些方面颇有体会，近年来向市场推出了不少好产品。

2022年，中建智地向市场推出别墅产品中建宸园，凭借高标准产品打造技艺，为望京这片有着高端居住需求却长期缺乏相应产品的板块，带来期待已久的高端居住盘，向市场证明了自己在市场理解、产品打磨、高品质呈现方面的实力。

此次，中建智地带来的中建璞园项目，户型涵盖74平米-125平米等多个面积段，精准切中了板块周边更大范围内对生活品质有更高要求的人群需求。更为难得的是，中建璞园在园林规划、产品设计、设施配备等方面都保证了风格，适配了项目所在孙河生态别墅区的居住环境。

孙河生态别墅区板块仅有的八个住宅规划，中建璞园是第一个落地的项目，此外这里还有教育、商业、医疗、养老等配套的规划。

中建璞园作为容积率较低的纯洋房产品，延续别墅住区的低密舒适感，同时南向景观阳台的设置也进一步提升了房屋的使用面积。中建璞园使用率媲美市面上同类型产品的115平米户型产品，给业主带来了极高的购房性价比。

精装交付的中建璞园，在产品配置上也十分用心。智能家居系统，提供多种生活场景一键式切换，通过智能面板，不仅可以掌控照明、可视对讲，还能联系物业安防。房间的窗户采用德国旭格系统窗，隔声隔热，带来安静节能的居住体验。

为了方便业主的日常生活，中建璞园还提供了诸多社区内部独享服务，如方便业主抵达周边地铁及商圈的接驳班车，包含后期可能建设的便利店、果蔬生鲜店、干洗店等服务的“微会所”，特别是小区的“四点半学堂”为孩子提供成长辅导，为不能提前下班的家长提供了极大的便利。

(责编：董童、李源)
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