原标题：江西出台16条措施促进和扩大消费

近日，江西省出台《关于进一步促进和扩大消费的若干措施》（以下简称《措施》），8月1日，江西省政府召开新闻发布会对《措施》的相关情况进行介绍。

上半年，江西实现社会消费品零售总额6163.3亿元，同比增长5.9%，比一季度回升2.5个百分点。

“我们也注意到，消费增长不及预期、居民消费动力不足、大宗消费持续低迷等问题普遍存在。”江西省商务厅党组书记、厅长犹王莹介绍，《措施》围绕促进重点领域消费、增加优质消费供给、提升消费场景和措施、强化消费服务保障等四个方面，提出16条具体举措，进一步激发消费潜力和活力，营造浓厚消费氛围。

在促进重点领域消费方面，《措施》提出，聚焦汽车、家居、成品油等大宗消费，支持和引导各地举办各种形式的汽车促销和新能源汽车下乡等活动。下半年，江西将重点举办“百城联动”汽车节等汽车促销活动50多场。同时将通过进一步落实取消二手车限迁政策等措施，加快活跃二手车市场。此外，江西将通过举办世界绿色发展投资贸易博览会、中国绿博会、中国米粉节等活动，持续开展“寻味江西 百县百味”赣菜美食季系列活动，提振餐饮消费。

围绕增加优质消费供给，《措施》提出，要大力发展区域首店、行业首牌、品牌首秀、新品首发等“四首”经济，依托省内标杆商业综合体，引进一批国际一线品牌和江西首进品牌；将举办“2023首届江西（南昌）老字号嘉年华”活动，扩大江西老字号影响力；深入开展“赣出精品”工程，培育打造消费品牌。

为优化消费场景和设施，《措施》提出，要提升城市消费场景，加大智慧商圈和智慧商店培育建设力度；完善农村商业设施，深入推进县域商业建设行动，重点从补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道等5个方向予以资金支持；完善城镇社区充电设施，合理推进农村集中式公共充电桩场站建设。

此外，江西还将通过安排省级商务发展资金1亿元发放消费券；支持符合条件的消费基础设施项目申报地方政府专项债券资金需求；引导金融机构加大重点领域的消费信贷资金支持力度，创新金融消费产品；营造安全便利的消费环境等举措，强化消费服务保障。（王中庆 实习生焦俊峰）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经