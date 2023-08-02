原标题：往来频繁、消费猛增：粤港澳大湾区跨境流动呈现“双向奔赴”态势

7月31日，“港车北上”正式实施一个月，内地与香港互联互通取得新进展。自今年2月全面恢复通关以来，在交通运力提升、促消费政策出台、跨境支付结算创新等因素促进下，内地旅客赴港和香港市民赴粤港澳大湾区内地城市跨境消费持续火热，跨境流动呈现“双向奔赴”态势，凸显大湾区加快深度融合步伐。

近期，深港之间各大口岸人流如织，“跨城消费”成为两地的亮丽风景。深圳市统计局数据显示，今年以来，深圳消费复苏强劲，上半年全市社会消费品零售总额达5000.02亿元人民币，同比增长11.5%。“港人北上”消费热度持续高涨，香港入境事务处数据显示，仅今年6月就有约408万人次香港游客赴深消费。

与此同时，内地游客赴港热度不减。“我们一家是自驾游到深圳北站，然后乘高铁来到香港，准备带小朋友去香港迪士尼乐园玩。”在香港西九龙站，来自广西百色的李思晓和丈夫带着2岁多的儿子走出检票口，这是她们一家第一次来到香港，脸上写满了喜悦和期待。

香港游客进入西九龙站，准备乘高铁前往内地（7月26日摄）。（新华社记者 王丰 摄）

从香港西九龙站出发，14分钟就可到达深圳福田站。深圳海关所属西九龙站海关副关长张晓东介绍，自今年4月1日广深港高铁香港段长途列车服务全面恢复以来，截至6月底，西九龙站口岸日均出入境客流达到5.5万人次，已超过2019年平均数。“进入7月暑期，日均达到6.5万人次，7月22日和23日连续两天接近10万人次。”

为应对高涨的人流，香港铁路有限公司自7月1日起，也加密了香港西九龙站往返深圳的短途列车班次，其中往返福田站列车班次增至38班，往返深圳北站增至51班。据了解，除了西九龙站口岸，深港之间其他口岸的通关人数也大幅攀升。

“我下午5点下班从金钟站坐地铁，6点多到罗湖口岸，地铁直达东门老街，做完美甲再吃一顿烧烤，当晚就能往返深港两地。”香港市民曾女士说，她基本上每个月都会去深圳消费。

日益便利的跨境支付环境，也加快了大湾区跨境往来消费“双向奔赴”的力度。支付宝数据显示，粤港澳大湾区人气走高，出行、消费数据半年内呈现阶梯式上涨。

在深圳开幕的“港·潮流”购物节吸引近80家香港参展商、超过130个香港品牌参展（5月26日摄）。（新华社记者 王丰 摄）

深港两地也积极出台各项措施吸引更多游客前来。今年5月，“港·潮流”购物节在深圳举行，近80家香港参展商、超过130个香港品牌参展。在深圳，除了各大商圈纷纷推出港客专属优惠活动，各区也积极推出针对港客的促消费措施。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经