人民网北京8月1日电 （记者王连香）据北京铁路官方微博消息，8月2日5时30分，铁路部门开行临时列车前往斜河涧站。抵达后，组织328名因水害滞留丰沙线内的旅客统一乘车返回北京丰台站。

目前，铁路部门正在全力抢修线路，并组织260余名人员徒步携带生活物资前往临时安置点进行补给。

据悉，铁路部门出动人员1880人，组成两支队伍连夜奋战抢修遭受严重水害的丰沙线。 ???目前，经过连夜奋战，成功抢通丰沙线上行沙城至旧庄窝间线路。

此外，据北京西站官方微博消息，受降雨影响，8月2日北京西站、北京丰台站部分列车停运，已购买停运列车车票的旅客，可于30日内办理全额退票手续。请广大旅客合理安排出行，关注铁路部门公告。

(责编：王连香、吕骞)

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