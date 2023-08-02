国家发改委等发布通知
多举措促民营经济发展
2023年08月02日09:11 | 来源：光明日报
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原标题：多举措促民营经济发展
本报北京8月1日电（记者刘坤）国家发展改革委、工业和信息化部等部门1日发布了《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》（以下简称《通知》）。《通知》聚焦促进公平准入、强化要素支持、加强法治保障、优化涉企服务、营造良好氛围5个重要方面，提出28条具体措施。
在促进公平准入方面，《通知》明确，在国家重大工程和补短板项目中，选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目，形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，进一步扩大民间投资。支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。提升民营企业在产业链供应链关键环节的供应能力。
国家发展改革委体制改革综合司司长王善成表示，国家发展改革委将进一步完善市场准入制度设计，抓紧启动第五版市场准入负面清单修订，持续推动清单事项缩减。全面开展效能评估，在重点领域加快形成体系性准入安排。在破除市场准入壁垒方面，进一步加大典型案例排查、归集、通报、约谈、整改力度，切实解决民营企业准入难题，为民营经济健康发展营造更加公平的市场准入环境。
(责编：罗知之、陈键)
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