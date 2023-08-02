原标题：加快培育壮大战略性新兴产业 资本市场“纽带”作用凸显

本报记者 侯捷宁

见习记者 毛艺融

过去一周，“加快培育壮大战略性新兴产业”被多次提及。7月31日召开的国务院常务会议指出，“要加快培育壮大战略性新兴产业，打造新的支柱产业，增强我国在全球产业链供应链中的竞争力影响力”。7月24日召开的中共中央政治局会议提到，“要大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业。”

资本市场目前已成为支持战略性新兴产业发展的主阵地，推动产业升级，打造新支柱产业方面的作用日益凸显。截至7月31日，A股上市公司已达5240家，其中战略性新兴产业上市公司超过一半。从细分领域来看，新一代信息技术产业、高端装备制造业、生物产业、新材料产业等产业集聚效应显著，科技创新力强。从年内A股新上市企业来看，超九成为战略性新兴产业属性的企业。

中航证券首席经济学家董忠云对《证券日报》记者表示，随着我国经济结构不断调整和转型升级，经济更注重高质量发展，战略性新兴产业作为新的支柱产业之一，是推动经济高质量发展、推动产业结构调整、推动经济增长的核心力量。而多层次资本市场对于优化资源配置、促进产业转型升级，支持战略性新兴产业发展壮大的支持作用愈发凸显。

战略性新兴产业是我国产业体系中的新支柱、产业发展中的新动能。数据显示，2022年，新一代信息技术、高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业增加值在我国国内生产总值中占比已超过13%。

在系列政策的引导支持下，创新资本加速汇聚，战略性新兴产业集聚发展，资本市场直接融资功能彰显。Wind数据显示，以发行日为基准，今年前7个月A股市场共有210家企业IPO上市，其中194家为战略性新兴产业，首发募资2320.83亿元。具体来看，以新一代信息技术产业、高端装备制造业、新材料产业为代表的细分板块IPO数量和融资额居前，IPO数量分别为57家、38家、30家，首发募资额分别为844.67亿元、333.69亿元、322.95亿元。

“战略性新兴产业往往具有规模效应显著、竞争力强、科技含量高、创新性强、发展前景大的特点。”在董忠云看来，通过大力发展高新技术产业和战略性新兴产业可以提升我国的国际竞争力，并通过技术创新带动传统产业转型升级，为经济高质量发展提供助力。

从A股上市公司来看，在战略性新兴产业中，新一代信息技术产业公司数量居于前列，已超过500家。招商基金研究部首席经济学家李湛对《证券日报》记者表示，数字经济、人工智能、先进制造业和现代服务业是打造现代化产业体系的主要支柱产业。下半年AI、科技产业或仍有较大的投资空间。

从提升我国产业链竞争力的角度来看，发展新的支柱产业，对于进一步增强我国在全球产业链供应链中的竞争力和影响力至关重要。“要围绕提高产业链控制力，大力发展高端装备、新材料、信息技术产业等战略性新兴产业，补短板、锻长板，提高创新能力，掌握竞争主动权。”董忠云说。

建设完善多层次的资本市场，是更好满足战略性新兴产业融资需求的重要一环。今年以来，不少战略性新兴产业的企业陆续登陆A股市场，谋求高质量发展。3月31日，“中国工业X射线第一股”日联科技在科创板上市，首发募资总额为30.24亿元。2月21日，“国产高清视频芯片龙头”龙迅股份登陆科创板，首发募资总额为11.21亿元。

作为直接融资的重要渠道和创新资本形成的重要载体，私募股权和创业投资对战略性新兴产业发展具有重要促进作用。据中基协数据，截至6月末，存续私募基金规模20.77万亿元。今年以来，股权投资服务国家战略性新兴产业的作用更加明显，硬科技、生物医药、新能源、新材料领域受资金关注。其中，硬科技投资已成为股权投资市场的共识，很多市场化GP（普通合伙人）从投模式创新到投硬科技。

展望未来，董忠云表示，一方面，通过资本市场赋能，为新兴产业企业带来更多资金支持，进一步推动技术创新，助力企业做大做强；另一方面，进一步优化产业生态，推动相关金融资源向新兴产业集中，促进科技、资本与实体经济高水平循环。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经