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新思想引领新征程丨加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系

2023年08月13日16:04 |
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央广网北京8月12日消息 据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，习近平总书记强调，现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑。

今年以来，各地加快传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，打造更多支柱产业，进一步提升产业链供应链韧性和安全水平，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。

加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。习近平总书记在党的二十大报告中强调，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

今年以来，各地以现代化产业体系为牵引，聚焦薄弱环节补链，深入实施产业基础再造工程；坚持推动传统产业转型升级，大力推进技术改造和设备更新……一系列切实有效的举措，加快经济提质增效。

船舶业是江苏的优势产业，得益于南通、泰州、扬州海工装备和高技术船舶集群产生的集聚效应，南通不少企业手中订单甚至已排到2028年。今年以来，江苏以集群培育和产业强链为主要抓手，持续提升产业链供应链韧性和安全水平，同时聚焦智能化改造、数字化转型，着力打造“数实融合第一省”。

江苏省工信厅副厅长徐军：我们将推动6万多家规模以上工业企业渐次实现数字化、网络化、智能化转型，带动面广量大的中小企业数字化升级，加快构建产业智能化、融合化的现代化产业体系。

绿色化是现代化产业体系的基本特征。通过加快构建绿色低碳的现代化产业体系，各地正以产业绿色化助推经济迈向高质量发展新航道。全国能源重化工基地山西加快煤炭产业和降碳技术一体化发展，煤矿智能化产能占全省生产煤矿总产能的比例超过四成，增产保供的“含新量、含绿量”不断提升。

山西省能源局副局长侯秉让：推动产业结构由煤炭主导向多元融合、多极支撑转变，推动发展动力由资源驱动向科技创新驱动转变，为全国能源革命探路领跑。

C919大型客机正式投入商业运营，国产首艘大型邮轮出坞，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”强势崛起……今年以来，我国一批创新性、标志性装备取得突破，制造业核心竞争力不断提升。

国家发展和改革委员会副主任丛亮：把发展经济的着力点放在实体经济上，统筹稳增长和调结构，夯实发展的基础；统筹强支撑和促融合，增强创新的能力；统筹补短板和锻长板，守住安全的底线，加快建设自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。

来源：央广网

(责编：王静、袁勃)
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