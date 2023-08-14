本报记者 李心萍

制图：张丹峰

图为一列中欧班列从江苏连云港铁路编组场驶出。

王 春摄（人民视觉）

7月29日10时18分，满载110个标箱出口货物的X8020次中欧班列，从铁路义乌西站鸣笛启程，奔赴西班牙马德里，标志着今年全国第10000列中欧班列开行。

从驼铃商队到“钢铁驼队”，呼啸穿梭的中欧班列续写着古老亚欧大陆的生机勃勃。今年以来，中欧班列累计开行超1万列，发送货物108.3万标箱，同比增长27%，量质齐升。

7月24日召开的中共中央政治局会议强调，保障中欧班列稳定畅通。今年以来，各地各部门推进情况如何？下一步还将推出哪些举措升级软硬件措施，确保“钢铁驼队”通达江海、联通万里？记者进行了采访。

班列串起黄金通道

今年以来，中欧班列充分发挥大通道作用，服务品质持续提升，辐射带动效应日益凸显。

——运输能力持续提升，助力产业升级发展。

7月20日，随着汽笛鸣响，两列满载330台整车的中欧班列（渝新欧）出口专列缓缓驶出团结村车站。

渝新欧公司市场部门负责人介绍，上半年，搭乘中欧班列（渝新欧）实现出口的整车超3.8万辆，同比增长98.9倍。

为更好服务整车企业出口需求，渝新欧公司持续推动上线商品车铁路运输专用车（JSQ车）国际联运常态化运输，汽车可直接开进火车“肚子里”。相比传统的集装箱车型，一列JSQ车可搭载261辆汽车整车，每列运能提升58%以上、成本降低20%。

中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）发布数据显示，2023年上半年，中国新能源汽车销量达374.7万辆；铁路部门运输超过47.5万辆，为新能源汽车产业快速发展增添了“铁动力”。

——服务网络不断延伸，辐射效应日益凸显。

高空俯瞰江西赣州国际陆港，成批的木材连成一片，整齐划一等待装车开运。连绵的铁路四通八达，“钢铁驼队”往来不息。

赣州国际陆港正式开行中欧班列后，当地突破群山阻隔，加快了融入全球的步伐。其中，南康家具产业集群迅猛发展，产值从建港前的百亿元增长到2022年的2500亿元。

截至6月底，已有110余个国内出发城市通过中欧班列通达欧洲25个国家216个城市，为经贸往来注入源源不断的活力。

——定制专列不断开辟，货物品种不断丰富。

8月7日，一列中欧班列（齐鲁号）冷链快通专列发运，经新疆阿拉山口口岸出境，预计19天左右抵达终点站。

国铁济南局集团公司青岛车务段胶州站副站长高义田介绍，相比公路冷链运输，中欧班列冷链运输运送量更大、距离更长，效率更有保障。

国铁集团数据显示，中欧班列冷链运输，不仅可以快捷装运荔枝、龙眼、香蕉、火龙果等经济作物，还可以装运面膜、唇膏等美妆产品，快速前往欧洲。

基础设施不断完善

为充分发挥中欧班列优势，各地区不断完善基础设施建设，为中欧班列“强身健体”。

升级硬件设施，提升作业效率——

作为中欧班列中线通道上的唯一口岸，今年，内蒙古二连浩特铁路口岸迎来了硬件大升级：宽准轨接发列车线路增加至30条。

“中国铁路采用国际标准轨，蒙古国铁路采用宽轨，因此班列到达口岸后，需要进行换装作业。”二连浩特铁路口岸调度车间主任云志俊介绍，所谓换装，就是使用龙门架，将集装箱吊装到另一条轨道的火车上。宽准轨接发列车线路增加后，可供15辆列车同时换装，口岸作业效率大幅提升20%。

今年，西安国际港站再次实现升级：货物装卸线路由19条增至29条，改造12条货物线使其具备直接发车功能，装卸能力提升30%。至此，西安国际港站成功跃升世界一流内陆港，设计年集装箱吞吐量540万标箱、年铁路货运量6600万吨。

加强枢纽建设，加大网络密度——

3月4日，中欧班列（沈阳）集结中心正式投用。2022年10月8日启动建设以来，新增投资5280万元，建设8万平方米海关特殊监管区等，眼下这里已成为东北地区最大的中欧班列集结中心。

“在集结中心发货真是太省心了，‘铁路+海关’的运营模式不仅全面提升通关效率，还大大缩短了短途接驳运输距离，综合运输成本大幅降低。”中国外运有限公司经理王继宏说。

国铁集团数据显示，截至目前，中国境内已铺画时速120公里的中欧班列运行线86条，有6个口岸，形成东、中、西三大通道。

精心开发“智慧大脑”

中欧班列，驰而不息。

这背后，是一场上万公里行程的接力赛。从始发站出发，中欧班列先行驶至铁路口岸，完成编组、换装、报关、检查等手续，才能驶出国门。平均下来，一趟中欧班列需要50多名司机接力驾驶，包括3次换装作业，耗时9至18天不等。

面对庞大的网络、复杂的体系，要让中欧班列顺畅高效运行，离不开“智慧大脑”的调度。

2021年，在国家发展改革委大力支持下，国铁集团开工建设中欧班列信息集成平台项目。如今，平台拥有一门户、四中心。

一门户，为中欧班列门户网站，面向境内外公众，提供境内外全程物流业务受理服务，是中欧班列的官方统一服务窗口。

四中心，包括中欧班列数据共享中心、运营服务中心、运行监控中心、质量评价中心。

“其中，运营服务中心为境内外客户提供‘一站式’电子商务综合服务，具有在线委托、运单制作、费用结算等全流程服务功能。平台上线后，用户足不出户即可完成发运手续。”中铁集装箱公司有关负责人说。

“智慧大脑”成功架构，“神经末梢”也要升级。

走进阿拉山口铁路国际联运大楼，一名运转送票员正和出口货运员交接中欧班列联运票据。

阿拉山口站货装车间出口货运员徐兴英介绍，“数字口岸”上线前，联运运单票据信息录入大概需要40分钟；如今，只需要核对运单和系统上的信息是否一致，20分钟即可完成。

据介绍，2020年6月起，国家铁路口岸全面推广实施“数字口岸”系统。“目前，‘数字口岸’系统运行良好，代理企业可提前查看运输和到达信息，便捷完成海关申报、铁路流向变更等联运手续。”国铁乌鲁木齐局集团有限公司有关负责人说，目前，阿拉山口口岸出境中欧班列通关时间总体压缩至5小时以内。

多措并举保障稳定畅通

展望全年，中欧班列的升级仍在延续。

硬件投入不停歇——

眼下，阿拉山口站换装场扩能改造项目施工正酣，数十台施工机械挥臂掘土、填筑路基，项目计划11月底建成。届时，阿拉山口铁路口岸将新增1个室内换装库、延长5条换装线。

与此同时，兰新铁路精河至阿拉山口增建二线工程现场建设热火朝天。项目建成后，精河至阿拉山口区段接发车能达到28对，接发车能力提升将近55%。

软件升级不断线——

7月9日，满载着汽车零件、高精电子仪器、化妆品等货物的X8008次中欧班列缓缓驶入西安国际港站，标志着全国首趟中欧班列境内外全程时刻表回程班列抵达西安。目前，西安至德国杜伊斯堡双向线路由每周1列加密为2列，运行时效稳定在12天。

服务质量优上优——

首开光伏专列。8月3日，中欧班列（西安—塔什干）陕乌经贸合作隆基绿能光伏组件出口专列成功开行。本次发货的光伏组件将用于乌兹别克斯坦1吉瓦光伏项目。接下来，还将有59趟专列，搭载近3000个集装箱，助力项目顺利落地。

冰淇淋也有专列。日前，一批进口冰淇淋乘坐中欧班列抵达成都国际铁路港。冰淇淋能顺利入境，离不开冷链集装箱的助力，更是通关效率的最佳体现，通关时间较以往缩短了24小时。

网络升级不断档——

“陆丝”牵“海丝”，海铁联运触达更多地区。眼下，厦门正积极推广中欧班列海铁联运拼箱业务。“未来，日本、韩国、越南等国的散货可通过海运，汇聚至厦门港后再拼箱经中欧班列转运至欧洲。”国铁南昌局集团公司漳州车务段有关负责人说，这比传统海运拼箱模式节约近两周时间。

“大湾区—中吉乌”，多式联运开辟新通道。7月4日，广州国际港发出“中吉乌”班列，班列运抵新疆喀什站后，将从伊尔克什坦口岸出境，最终到达乌兹别克斯坦塔什干。

国铁广州局集团公司货运部多式联运室主任盘栋源说：“大湾区—中吉乌”多式联运国际班列的开行，打通了中欧班列国际运输第四条通道，显著加快了货物流转速度。

国铁集团有关负责人表示，接下来将积极探索中欧班列跨越黑海、里海线路开发，推进境外通道多样性建设，努力打造“多向延伸、海陆互联”的运输服务网络。

《 人民日报 》（ 2023年08月14日 10 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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