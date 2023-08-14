原标题：中华财险：全力以赴做好保险理赔和支持恢复重建工作

近期，京津冀及东北地区遭遇严重暴雨洪涝灾害，作为国有控股保险公司，中华财险全力以赴支持防汛救灾和灾后恢复重建，切实发挥保险作为灾害“减震器”和社会“稳定器”的功能。

面对特大灾害，中华财险统筹调度，提前部署，灾前第一时间做好事前预警，及时向客户发布防灾提醒，启动应急预案。灾后立即启动突发事件应急响应机制，全力以赴抢险救灾，开辟“绿色通道”，秉承“能赔快赔”“应赔尽赔”“合理预赔”的原则，最大限度简化理赔流程和手续，全力提升赔案处理效率，为人民群众筑起安全生产和恢复正常生活的坚实堤坝。

为切实做好暴雨灾后服务保障，帮助受灾群众早日恢复正常工作生活，8月12日上午，中华财险党委书记、董事长高兴华和党委副书记、总裁蒋新伟分别带队到北京门头沟和河北涿州与当地党政主要领导沟通情况、现场查勘受灾情况、指导灾后快速理赔工作，并看望和慰问一线理赔服务人员。

据统计，截至8月12日14时，中华财险因此次灾害造成的全险种报案件数为9779笔，报损金额7.31亿元，其中，河北分公司报损金额4.9亿元，北京分公司报损0.3亿元，吉林分公司报损0.79亿元。公司动员了全系统力量，赶赴一线加快理赔速度，进行快赔、预赔，助力客户加快恢复生产。据不完全统计，截至8月12日，完成已决和预付4400万元。

简化理赔流程、简化理赔手续 “快赔”灾区水淹车

在暴雨天气中，车辆作为人民群众最易受损的家庭财产之一，首当其冲成为灾区保险报案数量的第一位。因此，对车辆的救援和理赔也成为保险公司在暴雨后的迫切服务要求。灾害发生后，中华财险开通了绿色理赔通道，24小时进行接报案和救援查勘工作，并联系了10家救援公司保障救援需要。

北京分公司在房山区和门头沟区设立了临时集中定损点，方便客户进行车辆残值拍卖、手续填报和理赔咨询，并推出“免现场、免证明、远程收单”方式简化理赔流程，有效提升了理赔效率。目前，临时定损点日均接待量达到60台车以上，不少保户对理赔工作表示满意，表示在灾后无助的时刻真切感受到了保险温度。

面对车辆联系不上车主，或者有的车损坏严重，车牌丢失，车辆具体信息一时难以确定等棘手情况，中华财险北京分公司积极通过车架号等有效方式识别车主，主动联系客户。对于一些因故一时无法到理赔点办理的，北京分公司就主动上门开展理赔服务，将保险保障送到客户家中。北京市房山区李先生的车辆被洪水冲走，后经过努力找到车辆并被推定全损，8月5日，李先生便收到中华财险支付车辆全损赔款20万余元，这是北京分公司在本次暴雨后房山地区的首笔全损赔付。

面对强降雨引发的重大灾害，中华财险河北分公司、吉林分公司、天津分公司也迅速启动应急预案，紧急调配人力、物力，全力投入抗灾抢险和救援理赔工作中。尤其是在河北分公司理赔工作量大、赔案处理复杂的情况下，总公司紧急协调山东、河南等分公司的理赔人员组成支援团队，驰援河北等地的理赔工作。其中，组建的58人的“援冀”理赔专项工作组，携8辆救援车及救援应急物资，奔赴河北省保定涿州市进行抢险救援。截至8月10日，河北分公司已经从涿州可救援地域抢救、拖离乘用车587辆，保定地区查勘完成率达96.6%，完成赔付445笔。

靠前服务、应赔尽赔 让群众感受保险温度

受此次强降雨影响，北京市门头沟区雁翅镇付家台村果树种植户付大哥家的18亩苹果种植地绝产16亩。所幸付大哥在中华财险投保了苹果种植保险。灾害发生后，中华财险理赔员迅速联系付大哥，快速启动理赔程序，付大哥也在第一时间拿到了赔款。

为了让农户尽快拿到保险赔款，北京分公司临时抽调骨干人员组成农险查勘小组，兵分几路，每天翻山越岭，迎着晨光、顶着星光，踏着泥泞艰难步行在门头沟区的山路上，每天走几十里的山路，到受灾最严重的几个村挨家挨户查勘定损，并将部分赔款预先打到农户手中。这些查勘员们用汗水、责任、速度让乡亲们感受到了“金山银山，保险是靠山，农险走在先”的道理。截至8月10日，北京分公司已经对门头沟妙峰山镇、雁翅镇、斋堂镇及清水镇的部分区域完成了查勘定损工作，并支付了部分预付赔款。

灾情发生以来，中华财险吉林分公司已累计向受灾地区投入防灾减损资金155.76万元，用于购置排水设备、修缮排水工程、叶面肥、生活物资等防汛抗洪，并投入无人机11架、飞行120余架次，车辆88台，投入查勘值班人员147人，对部分地区通过卫星遥感开展损失跟踪核定。天津分公司分两批将救灾物资送至当地政府，同时公司员工到村镇一线参与抽水排涝行动，全力协助当地政府开展抗灾减损工作。

此外，8月9日、12日，中华财险承保的新疆兵团126团、136团等地的棉花、玉米和大豆遭遇暴雨和冰雹灾害。针对突发的重大灾情，中华财险新疆分公司受灾地分支机构第一时间增派查勘人员，深入田间地头指导受灾农户开展抗灾自救，抽水排水、施肥和喷药，尽量减少损失。同时使用卫星遥感对损失情况鉴定，迅速组织查勘定损，尽最大努力帮助受损农户恢复生产和重建。

(责编：董童、李源)

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