夏先清 杨子佩

原标题：发芽小麦去哪儿了

当前，发芽的小麦主要被用作饲料。尽管“芽麦”的产生直接降低了小麦的品质和食用价值，但其仍可作为能量原料替代部分玉米应用于畜禽饲料，从而缓解原料供应压力，降低饲料生产成本。

通过与大型饲料企业签订订单，粮食仍可储存在仓内，待经过杀虫、通风、降湿等技术手段后，芽麦情况渐趋稳定，即可根据饲料加工企业需求分批运送售卖。

今年5月份，河南遭遇了大范围“烂场雨”天气，致使多地出现小麦黑穗、发芽、倒伏等情况，造成小麦产量减少、质量降低，引发社会广泛关注。如今已到秋种时节，“烂场雨”下的芽麦是否已得到妥善处理？如何降低农民损失？芽麦大量收购后，其质量问题如何解决？对此，记者在河南南阳进行了采访。

南阳是全国重要的粮食生产基地和国家粮食安全战略工程河南粮食生产核心主产区，素有“中州粮仓”的美誉，年均粮食产量140亿斤以上。同时，南阳也是此次受“烂场雨”影响较为严重的地区之一。

“今年发芽的小麦一共收了2000多吨，价钱从最初的每斤0.85元浮动至现在的每斤1.2元。”南阳市方城县古庄店镇李家印村粮食购销点负责人韩晓建介绍，像他这样的购销点村里还有很多，收麦最多的时候小麦能从仓库延伸到马路边。

据记者了解，部分家中地少的小农户，由于不了解国家对粮食的保护价格是多少，加上芽麦质量差，简单晾晒后就急于出售，容易造成亏损。

“3亩地的小麦，每斤0.8元，一共卖了2400元。”方城县西桥村村民赵群山说，粮食购销商贩往往会根据芽麦受损程度给予定价，对于含水量15%以下的芽麦以每斤0.9元以上的价格收购，反之含水量越高，价格越低。“今年收成有70%都是芽麦，最初是每斤0.48元，后来最高涨到每斤0.85元。”唐河县大河屯镇五里埠村村民郑春苹坦言，高价收购的渠道会优先考虑粮食大户，小农户一般跟着粮食购销商贩的价格走。国家有相应的补贴吗？郑春苹告诉记者：“有，之前买了农业保险，合计一亩地补助90元，我家20亩地补了1800元，都收到了。”

“‘烂场雨’来临时，唐河县小麦收获进度达60%，当时唐河县以南的十几个乡镇均已收割完毕，而县周边的小麦正是成熟的时候，就导致前期收割的小麦还没有晾晒，后期成熟的小麦又淋雨发芽，受损较重。”河南唐河国家粮食储备库主任孟凡红告诉记者。

事件发生后，唐河县6月2日紧急出台了《唐河县受损小麦收购方案》，6月3日向唐河县农发行申请了6.9亿的收购资金，并于6月4日组织收购，起步价为每斤1.1元，随后上调至每斤1.15元，在全县分布20家粮食收购点，后期针对种粮大户和粮食经纪人进而采取了预约收购和上门收购的方式。截至目前，唐河县收购粮食总量12万吨。“小麦收购政策下发后，整体市价均上调至每斤1.2元左右，已经超出政府定价，市价得到较好调控，农民的损失也进一步降低。”孟凡红说。

据方城县粮食物资储备中心副主任杨奇介绍，方城县在遭遇“烂场雨”后也发布了《方城县2023年夏粮收购处置方案》，并于6月8日向农发行申请调控粮收购贷款资金3.3亿元。自6月9日开展受损小麦收购，截止到2023年8月1日，12家国有粮食购销企业、14个库点，共收购小麦60503吨，已使用资金1.4亿元。“目前，方城县夏粮收购有序开展，粮食交易价格平稳回升，有效保护了种粮农民积极性，统筹解决了农民‘卖粮难’问题。”杨奇说。

被收购上来的芽麦，去哪儿了？

专家介绍，“芽麦”主要被用作饲料。尽管“芽麦”的产生直接降低了小麦的品质和食用价值，但其仍可作为能量原料替代部分玉米应用于畜禽饲料，从而缓解原料供应压力，降低饲料生产成本。

“今年唐河小麦卫生等指标正常，只有出芽率占比70%左右，适合做饲料。”孟凡红介绍，受损芽麦品质降低，收购后自然不能用作面粉等食用原料加工，只能做饲料。据了解，唐河县与方城县受损芽麦收购后，均与牧原集团、中国正大集团等饲料加工企业签订订单，每吨收取65元的粮食保管费，随后分批运送售卖。“芽麦过多，很难大量出售，与大型饲料企业签订订单后，粮食仍可储存在仓内，待经过杀虫、通风、降湿等技术手段后，芽麦情况渐趋稳定，即可根据饲料加工企业需求分批运送售卖。”孟凡红表示，在维护好农民权益的同时，食品安全同等重要。对待受损芽麦，要严格把关，精准分类，既要守好农民的钱袋子，又要让老百姓吃到放心粮。（记者 夏先清 杨子佩）

(责编：申佳平、陈键)

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