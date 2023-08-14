胡喆、宋晨

原标题：新华全媒+｜进一步完善我国天基灾害监测体系 陆地探测四号01星顺利升空

8月13日凌晨，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将陆地探测四号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该星是世界首颗进入工程实施阶段的高轨合成孔径雷达卫星，将进一步完善我国天基灾害监测体系，对全面提升我国防灾减灾救灾综合水平具有重要意义。

图为发射现场。（国家航天局供图）

陆地探测四号01星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中的遥感科研卫星。卫星运行于倾斜地球同步轨道，搭载的合成孔径雷达载荷具有高分辨率、宽覆盖、多模式、轻量化等优点。与低轨卫星、光学卫星相比，该卫星将高轨观测重访周期短、成像幅宽大的优势与微波观测不受气候限制（全天候）、不受光照限制（全天时）的优势结合起来，可以提高灾害异常变化信息的识别精度和效率，提升自然灾害综合防治能力。卫星发射入轨后，将丰富我国重点区域观测手段，能够对我国本土及周边区域进行全天候、全天时的观测，满足防灾减灾与地震监测、国土资源勘查以及海洋、水利、气象、农业、环保、林业等行业应用需求。

据悉，国家航天局负责陆地探测四号01星工程组织管理、重大事项组织协调和发射许可审批，国家航天局对地观测与数据中心承担工程大总体工作；应急管理部（牵头）、自然资源部、水利部、中国气象局、农业农村部、生态环境部、国家林业和草原局为用户部门，负责各自应用系统建设和运行；中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院负责地面系统建设和运行；中国航天科技集团五院和一院分别负责卫星系统和运载火箭系统抓总研制。

航天科技集团一院长征三号甲系列运载火箭型号总体设计师张耘隆介绍，火箭研制团队共对箭上和地面设备进行了10余项优化改进，涉及常规发动机、低温发动机、软件等方面，进一步提升火箭的可靠性。同时，研制团队还在管理上持续改进提升，严格把控质量和防范风险，探索实施岗位融合，精简发射场人员，高质量、高效率保证成功。

“为了让卫星更好服务于防灾减灾工作，我们充分利用高轨和微波两个特点，紧扣灾害发生特点和观测需求，为卫星精心设计了四种应用模式，为防灾减灾提供更精准专业的服务。”航天科技集团五院陆地探测四号01卫星总指挥兼总设计师张庆君说。

(责编：申佳平、陈键)

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