王舒嫄 连润

原标题：服贸会释放对外开放信心 共促世界经济复苏

8月13日，记者从2023年中国国际服务贸易交易会“我在服贸会等你”新闻发布会上获悉，2023年服贸会将于9月2日至6日在国家会议中心和首钢园区举办，年度主题为“开放引领发展，合作共赢未来”，展览展示规模约15.5万平方米，设置9个专题，举办全球服务贸易峰会等六大类活动。

中国国际经济技术交流中心副主任张翼在发布会上表示，办好本届服贸会，有利于进一步释放我国坚定不移推进高水平对外开放的信心，有利于进一步吸引全球资源要素加快构建新发展格局，有利于携手各国共促世界经济复苏和发展。

四大看点

“今年服贸会有四大看点。”张翼介绍，一是进一步突出高层次，推出重大活动和权威报告；二是进一步突出国际化，发挥扩大开放平台作用；三是进一步突出专业化，力促达成高绩效成果；四是进一步突出市场化，推动服贸会可持续发展，在9个专题展中已有6个实现市场化运作。

“2023年服贸会各项筹办工作正在按计划稳步、高效推进。”北京市国际服务贸易事务中心副主任周玲说，截至目前，招展已基本完成，计划举办200余场论坛会议、推介洽谈等活动。

此外，周玲介绍，施耐德、英特尔、赛诺菲、飞利浦、工商银行、中国人保等70余家知名企业及机构将在本届服贸会上发布智能档案服务中心、数字人民币预付卡、产业带数字地图、全新数字孪生平台、《中国国际文化贸易发展报告2023》等签约合作成果、行业发展报告和首发首秀。

自2012年以来，服贸会及其前身京交会累计吸引196个国家和地区的60余万展客商、600余家境外商协会和机构参展参会。2020年提质升级以来，服贸会再上新台阶，已成为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会、全球服务的国际公共产品。

打造首钢园服贸会3.0版

“今年是首钢园连续第三次承办服贸会专题展和论坛、会议等活动，我们将以更高标准、更高要求、更高质量做好服务保障工作，打造首钢园服贸会3.0版，全面提升参会便利性和舒适度。”首钢集团有限公司党委宣传部部长贺蓬勃表示。

贺蓬勃说，首钢园服贸会3.0版简要概括为“三个三”，即三提升、三优化、三创新。三提升即绿化景观提升，园区更宜人；道路交通提升，通行更高效；配套服务提升，体验更舒适。三优化即设备设施优化，运行更高效；空间优化，布局更人性化；配置优化，保障更安全。三创新即创新呈现一高炉元宇宙乐园；创新升级10号馆；创新建设智慧运营中心。

首都会展（集团）有限公司总经理周一炜介绍了首都会展集团参与服贸会筹办的情况。

他表示，本届服贸会国家会议中心区域首次启用国家体育馆，场馆规划再优化。同时，更加注重室外展示体验，互动项目再丰富。此外，形成“线上+线下”常态化模式，数字化平台再提升，为“永不落幕的服贸会”保驾护航。另外，加大了“福燕”系列文创衍生品的开发力度，引入新的特许生产商及零售商，一批衍生品将集中面市。

服务贸易继续保持增长态势

服务贸易是国际贸易的重要组成部分，当前已经发展成为构建全球共同繁荣新格局的重要领域和不可或缺的力量。

商务部数据显示，2022年我国服务进出口总额59802亿元，同比增长12.9%，截至2021年已连续8年稳居世界第二位。

2023年上半年，我国服务贸易继续保持增长态势。根据商务部统计，上半年我国服务进出口总额31358.4亿元，同比增长8.5%。

知识密集型服务出口成为我国服务贸易发展的新亮点。上半年，知识密集型服务进出口13639.2亿元，同比增长12.3%，占服务进出口总额的比重达43.5%，同比提升1.5个百分点。其中，知识密集型服务出口7923.4亿元，增长16%；进口5715.8亿元，增长7.5%。

“上半年知识密集型服务贸易继续维持高速增长，折射出我国服务贸易发展持续进步的势头。”上海对外经贸大学国际经贸研究所研究员张磊表示，知识密集型服务出口与中国全球价值链产业升级和“一带一路”开拓等有密切联系，且知识密集型服务出口增速持续快于进口也带动了贸易逆差的减少。

专家认为，我国在服务贸易领域还有较大发展空间。对外经济贸易大学国际经济贸易学院国际贸易学系主任、数字贸易实验室项目负责人荆然表示，综观过去6年的数据，从全球总量看，货物贸易是服务贸易总额的3倍至4倍。从2021年的数据看，我国的这一比值是7.3倍，美国是3.6倍。这也意味着，我国服务贸易发展空间很大。

(责编：申佳平、陈键)

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