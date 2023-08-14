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原标题：2023年服贸会将于9月2日至6日举办

“2023年服贸会（即中国国际服务贸易交易会，简称服贸会）将于9月2日至6日在国家会议中心和首钢园区举办，采用‘线下+线上’‘综合+专题’办会模式，着力打造扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，努力举办一届国际参与度高、展客商获得感强的服务贸易盛会。”8月13日，在北京首钢园召开的“我在服贸会等你”2023年服贸会新闻发布会上，中国国际经济技术交流中心副主任张翼表示。

自2012年以来，服贸会及其前身京交会累计吸引196个国家和地区的60余万展客商、600余家境外商协会和机构参展参会。2020年提质升级以来，再上新台阶，已成为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会、全球服务的国际公共产品。

北京市国际服务贸易事务中心副主任周玲介绍，今年服贸会主题为“开放引领发展，合作共赢未来”，继续设置电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务，教育服务，体育服务，供应链及商务服务，工程咨询与建筑服务，健康卫生服务，环境服务9个专题，举办六大类活动。

目前，服贸会筹备情况如何？周玲表示，今年的展览展示规模约15.5万平方米，截至目前，招展已基本完成，计划举办200余场论坛会议、推介洽谈等活动，70余家知名企业和机构将进行成果发布。

张翼介绍说，今年服贸会亮点纷呈：一是高层次，推出重大活动和权威报告。商务部将举办“投资中国年”服务业专场推介，以及中国电子商务大会、服务贸易发展趋势等高峰论坛，发布中国服务贸易发展报告。二是国际化，发挥扩大开放平台作用。深化与服贸会三大支持单位等国际组织的合作，举办全球服务贸易峰会。联合国工业发展组织、世界知识产权组织、世界气象组织等国际组织将设展办会。三是专业化，力促达成高绩效成果。组建展商联合会，重点邀请世界500强及行业龙头企业参展。四是市场化，推动服贸会可持续发展。充分发挥“事业单位+企业集团”运作模式优势，推进市场化进程，9个专题展中已有6个实现市场化运作。

展览展示方面，将举办综合展和专题展，其中综合展设在国家会议中心，设置服务贸易及服务业扩大开放成就展、国别展、省区市及港澳台展、年度主题专区等。主宾国英国将组建参展以来最大规模服务贸易展团。27个国家和国际组织将以国家政府或总部名义线下设展，其中格鲁吉亚、苏丹，以及联合国儿童基金会等7个国家和国际组织首次以国家政府或总部名义线下设展。国内山东省和贵州省为主宾省。31个省区市、5个计划单列市、新疆生产建设兵团及港澳台地区继续设展。英特尔、特斯拉、雀巢、中国银行等1868家企业线下线上参展，其中世界500强及行业龙头企业424家。

(责编：申佳平、陈键)

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