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墨子巡天望远镜正式启用

2023年09月18日09:09 | 来源：光明日报
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原标题：墨子巡天望远镜正式启用

墨子巡天望远镜 中国科学技术大学供图

本报讯（记者齐芳、万玛加、王雯静 见习记者李春剑）记者从中国科学院获悉，中国科学技术大学—紫金山天文台大视场巡天望远镜（以下简称“墨子巡天望远镜”）17日正式启用，其首光获取的仙女座星系图片也于当日发布。这标志着经过一个月左右的设备运行测试，望远镜设备基本达到设计标准，已经可以开展天文观测研究。

墨子巡天望远镜是中国科学技术大学和中国科学院紫金山天文台于2018年3月1日联合启动研制的大视场光学成像望远镜。它建于青海省海西蒙古族藏族自治州冷湖天文观测基地，矗立在海拔4200米的赛什腾山C区，是冷湖天文观测基地第一个投入运行并开展天文观测研究的大型设备。

墨子巡天望远镜口径2.5米，采用国际先进的主焦光学系统设计和主镜主动光学矫正技术，可实现3度视场范围内均匀高像质和极低像场畸变成像，配备7.65亿像素大靶面主焦相机，具备大视场、高像质、宽波段等特点。

墨子巡天望远镜通光面积大、杂散光少，系统探测灵敏度高，具备强大的巡天能力，能够每三个晚上巡测整个北天球一次，为北半球光学时域巡天能力最强设备。它的建成，将显著提升我国时域天文研究能力，使我国时域天文观测能力达到国际先进水平。

同时发布的仙女座星系图片，就是墨子巡天望远镜实力的最佳证明。仙女座星系是距离银河系最近最大的旋涡星系，它的结构特点和金属丰度与银河系相近，是探索银河系及同类星系形成与演化的理想研究对象。由于仙女座星系在天空中跨度大，已有的天文望远镜观测仙女座星系费时费力，难以同时拍摄它的精准全貌及周围环境。

墨子巡天望远镜兼具大视场和高分辨成像能力，首光获取了仙女座星系和其外围区域多色图像，揭示了仙女座星系及其周围天体的明亮至暗弱星光分布特征，可以用于细致刻画星系内部及星系间相互作用的动力学过程。首光图像利用不同夜晚观测的150幅图像叠加而成，可以测定仙女座星系和其周围环境中天体的亮度变化，开展时域天文学研究。此外，结合FAST射电观测数据，首光科学图像数据能够进一步揭示星系中恒星形成和气体之间的演化。

(责编：罗知之、陈键)
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