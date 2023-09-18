《中国古代重要科技发明创造》系列纪念封第二辑发布
2023年09月18日09:09 | 来源：光明日报
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原标题：《中国古代重要科技发明创造》系列纪念封第二辑发布
本报北京9月17日电（记者齐芳）《中国古代重要科技发明创造》系列纪念封第二辑17日首发。
第二辑共发布9枚纪念封，包括：马王堆地图、大运河、天象记录、本草学、水稻栽培、勾股容圆、活字印刷术、新莽铜卡尺、水密舱壁，分别类属于光学地学与韵律学、土木工程、天文、医药学、农学与纺织、数学、材料与制器、机器与仪器、车船、火药与火器类。其中，活字印刷术纪念封运用特殊烫黑工艺，展现了油墨落在纸张上将干未干的生动状态。
《中国古代重要科技发明创造》系列纪念封由中国邮政与中国科学院科学传播局、中国科协科学技术传播中心共同推出，是中国邮政科学传播系列《中国科学技术发展纪念封》子系列。该系列纪念封基于中国科学院自然科学史研究所阶段性研究成果“中国古代重要科技发明创造”88项设计，计划分10辑、3年完成发行。2023年5月31日，已正式发行第一辑；第三辑将于12月22日发行。
(责编：罗知之、陈键)
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