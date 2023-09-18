原标题：我国海拔最高七百五十千伏超高压变电站投运

本报西宁9月17日电（记者万玛加、王雯静 见习记者李春剑）9月17日，记者从国家能源集团青海玛尔挡水电站获悉，日前，国家能源集团青海玛尔挡水电站750千伏云杉变电站全站设备带电运行，标志着中国海拔最高的750千伏超高压变电站正式投运。

该变电站位于海拔3365米的青海省海南藏族自治州同德县境内，距玛尔挡水电站大坝约1.2公里，于2022年10月正式开工，历时10个月建成，比常规750千伏变电站建设时间缩短了将近1年。站内规划2台容量为210万千伏安的变压器、5回750千伏线路、19回330千伏出线，可满足果洛网外三县和青海电网联网需要，为“青海—河南”直流特高压重点工程提供电源保障。

据了解，该变电站是青海省首个部署无人机主动反制系统的智能变电站，可通过迅速捕捉入侵无人机信号，当即开启防御模式，将不明身份的无人机拦截捕获，消除安全风险。此外，运行人员还可通过先进的智能化辅控系统，实现与相邻变电站、电网调度等数据共享及智能互动，保障电网安全稳定运行。

国家能源集团青海玛尔挡水电站机电中心副主任顾发明表示，该变电站的投运，可使青海省果洛地区主网架电压等级从330千伏提升至750千伏，每年可输送清洁电能约150亿度，更好满足黄河上游水资源优化利用和清洁能源开发需要，提高地区供电可靠性和抵御事故风险的能力。

(责编：罗知之、陈键)

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