原标题：长二丁火箭发射遥感三十九号卫星

科技日报北京9月17日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团获悉，9月17日12时13分，长征二号丁运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞，随后顺利将遥感三十九号卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

至此，航天科技集团圆满完成今年第30次宇航发射任务，30次全胜。

遥感三十九号卫星分别由航天科技集团五院航天东方红卫星有限公司和航天科技集团八院抓总研制。

长征二号丁运载火箭是八院抓总研制的常温液体两级运载火箭，具备发射不同轨道要求单星、多星的能力，其700公里太阳同步轨道运载能力为1.3吨。

本次是长征系列运载火箭第488次发射。

(责编：罗知之、陈键)

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