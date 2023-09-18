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数字火炬手突破1亿人

杭州亚运会开幕式将首创数字点火仪式

2023年09月18日09:11 | 来源：科技日报
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原标题：杭州亚运会开幕式将首创数字点火仪式

科技日报讯 （记者何亮 江耘）记者9月16日从杭州第19届亚运会组委会（以下简称杭州亚组委）获悉，在杭州亚运会倒计时8天之际，杭州亚组委全球首创的“亚运数字火炬手”迎来激动人心的时刻：参与总人数突破1亿人。上亿名亚运数字火炬手的参与，不仅成功打造了亚运史上覆盖区域最广、参与人数最多、持续时间最长的线上火炬主题活动，更将开启亚运史上首个开幕式数字点火仪式。

2022年11月，杭州亚组委面向全球首创性推出“亚运数字火炬手”，并向全球发出争当“亚运数字火炬手”的邀请。今年6月，随着亚运会火种在良渚古城遗址成功采集，全球首个采用区块链技术的线上火炬传递活动也同步开启。

过去3个月来，共有来自全球130多个国家和地区的网民，上支付宝搜索“亚运”，通过“智能亚运一站通”成为亚运数字火炬手，参与线上火炬传递。上亿名数字火炬手中，年龄最大的98岁，年龄最小的12岁，20岁至39岁的中青年人群则占据64%。

从闪耀亚洲到燃动中国，亚运线上火炬传递活动自6月15日开启后，经历“南亚—中亚线”“西亚—东亚—东南亚线”以及“亚运在中国”3个阶段，让全球网民在数字世界中将亚运之火传遍亚洲。

9月8日，伴随线下火炬传递活动开启，线上火炬接力传递进入新阶段，在极具江南风韵的“水墨空间”里，每个人都能把手里的数字火炬传给另一个人。同时，上亿名亚运数字火炬手将共同参与开幕式数字点火活动，在数字世界与现实同频共振。

为了让尽可能多的人参与线上火炬传递，亚运数字火炬手团队设立了大型测试机房，对数百台不同年代及型号的手机进行了测试。该团队还通过支付宝自研Web3D互动引擎Galacean，使得亚运数字火炬手平台能做到亿级用户规模覆盖，并支持97%的智能手机设备，哪怕是用8年前的手机，也能参与其中，实现“通过一部手机，人人都能成为数字火炬手”的目标。

(责编：罗知之、陈键)
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