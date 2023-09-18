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因城施策用好政策工具箱 推动房地产市场继续修复

刘 琪
2023年09月18日09:16 | 来源：证券日报
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原标题：因城施策用好政策工具箱 推动房地产市场继续修复

“应该清醒地认识到，我国经济运行面临需求不足、企业经营困难、风险隐患较多等矛盾和挑战，必须巩固已有成果，有针对性地解决面临的困难和问题。”全国政协常委、经济委员会副主任宁吉喆9月16日在中国国际金融30人论坛（第十五届）会议上表示，一是要巩固民企生产回升态势；二是支持平台企业重整旗鼓；三是推动房地产市场继续修复；四是促进资本市场逐步回暖。

宁吉喆建议，根据我国房地产市场供求关系发生重大变化的判断，继续调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民的刚性和改善性住房需求，促进房地产市场恢复发展。

近年来，房地产支持政策不断加码，今年下半年以来更是利好频出。8月25日，住房城乡建设部、中国人民银行（下称“央行”）、国家金融监督管理总局（下称“金融监管总局”）联合发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》。随后，广州、深圳、上海、北京等四个一线城市先后宣布执行购买首套房贷款“认房不用认贷”政策。目前，已有成都、杭州、厦门、长沙、苏州等超30城跟进落实“认房不用认贷”政策。

中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，“认房不用认贷”政策实施后，北京新房、二手房热度均有所回升。新房方面，到访量增加明显，部分项目官宣收回之前价格优惠，甚至向上小幅度调价。二手房方面，日均带看量亦较上月增加，在“卖一买一”客户置换需求等客群影响下，挂牌量较新政前提升。

中指研究院华南分院总经理杨红侠告诉《证券日报》记者，新政执行后首个周末深圳新房市场受台风影响不大，购房者的看房热情明显提升，意向登记人数上升，部分新盘开盘去化较好。二手房市场方面变化暂不明显，近期政策密集利好不断，部分卖家借此降价加快成交。

8月25日，财政部等三部门提出对“卖一买一”退个税政策延续执行两年。该政策的延续，有助于降低改善性购房成本。8月31日，央行、金融监管总局发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》及《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。

除了需求端的政策，供给端也有重要政策落地。7月10日，央行、金融监管总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，对“金融16条”中有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。8月27日，证监会发布消息称，证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排。其中明确，地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

“多项新政带动下，预计核心城市‘金九银十’市场可期，一线城市市场持续时间将好于二线及三四线城市。”陈文静表示。

58安居客房产研究院院长张波在接受《证券日报》记者采访时表示，目前来看，一线城市的“金九”确定性依然较强，“认房不用认贷”政策开始整体落地，这一政策的推动本身是超出市场预期，从9月初成交量可得到明显体现。是否能有“银十”取决于政策后续的持续加码，目前“认房不用认贷”已经将首套置业人群的购买力充分释放，但置换类需求的交易链条能否打通，取决于二手房交易量的同步提升。

(责编：罗知之、陈键)
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