吴晓璐

原标题：IPO节奏放缓非“关闸” 中长期资金入市已有改善迹象

本报记者 吴晓璐

9月15日，证监会有关部门负责人答记者问时表示，近期阶段性收紧IPO节奏，是维护市场稳健运行的安排，证监会、交易所IPO受理、审核、注册等相关工作没有暂停，不存在IPO“关闸”的情况。

8月27日，证监会提出“阶段性收紧IPO节奏”，截至9月17日已满三周。记者据公开信息梳理，上市委审核首发企业数量、新股发行数量和上市数量均保持稳定。在严把“入口关”背景下，终止上市申请数量同比有所增加。

市场人士认为，阶段性收紧IPO节奏，有助于改善市场资金的供需情况，加之促进投融资两端动态平衡的多项举措落地，有效提振了市场信心，近期中长期资金入市有改善迹象。

近三周上市新股数、融资额

同比均下降

科学合理保持IPO常态化，统筹好一二级市场动态平衡，是长期以来监管部门的一项工作目标。在当前情况下，IPO阶段性收紧，有利于减轻市场融资压力，助力二级市场稳健运行。

近期，IPO节奏放缓，市场已经有明显感受。据Wind资讯数据统计，近三周内（8月28日至9月17日，下同），共有13家公司登陆A股，同比减少51.85%；合计募资138.12亿元，同比下降52.13%。

从发行来看，三周里有13家公司启动招股发行，较去年同期下降62.86%。从审核来看，三周内有25家公司首发上会，同比下降44.44%。但每周上会公司数量基本稳定，维持在7家至9家。总体来看，IPO在发行上市审核各个环节的总量同比下降，但依旧维持较为稳定的节奏。

大象控股创新研究院、产业院长阎晓博接受《证券日报》记者采访时表示，新上市公司数量确实同比减少了，但从当前市场情况来看，IPO节奏是正常的。即便收紧，资本市场支持产业转型发展的趋势仍然没有变，经济新的增长周期仍然在孕育之中。

另外，自7月份以来，北交所正常受理企业上市申请，截至9月17日，共受理7家企业上市申请，但是沪深交易所分别仅受理1家企业IPO申请。格上财富金樟投资研究员毕梦姌对记者表示，这对IPO节奏影响不大，目前市场中仍有近800家公司在排队上市。

IPO阶段性收紧的背景下，资本市场依旧大力支持科技企业发展，引导资源向科技创新领域集聚。据Wind资讯数据统计，近三周上市的13家企业中，登陆科创板、创业板和北交所的公司合计11家，占比85%。今年以来，截至9月17日，共254家企业上市，合计募资3158.67亿元，其中，登陆科创板、创业板和北交所的公司合计211家，占比83.07%；募资2559.35亿元，占比81.03%。

近三周终止上市申请

数量增多

对于部分在审企业撤回上市申请，证监会有关部门负责人表示，近期撤回的企业，主要存在控制权稳定性不足、业绩下滑等影响企业持续经营能力的问题。

据记者梳理，近三周里，有19家企业终止上市申请，较去年同期（16家）有所增加。但是，从今年以来情况来看，截至9月17日，累计189家企业终止上市申请，尚未超过去年同期（228家）。

“审核实践中，证监会、交易所充分关注行业发展趋势以及发行人自身情况，根据产业政策、发行条件、板块定位严格审核把关。”上述证监会有关部门负责人表示。

某券商投行人士对《证券日报》记者表示，最近监管部门审核比原来更严了，一些自身存在问题和缺陷的公司知难而退，主动撤单数量增多。从实践来看，监管部门对投行的处罚增多了，而且不单单是审核环节，而是从投行全流程各环节加强监管，督促投行提高执业质量。

虽然审核趋严，但上述证监会有关部门负责人表示，目前，各板块的定位、发行和上市条件、信息披露要求等没有变化，不存在提高上市门槛的情形。试点注册制以来，证监会实施更加严格、透明、审慎的发行上市监管，充分运用多要素校验、审核问询、现场检查等方式加快问题企业出清。发行上市审核中严防严查欺诈发行，压严压实发行人和中介机构责任，保持高压态势，以零容忍态度打击财务造假，从严从重查处。

此外，部分企业谋求港股及美股IPO。据证监会网站数据统计，近三周，证监会接收9家企业境外发行上市备案材料，发布8家企业境外发行上市备案通知书。

二级市场企稳

合力推动中长期资金入市

阶段性收紧IPO节奏，有助于改善市场资金供需情况，提振投资者信心。除了IPO、再融资收紧，监管部门还进一步规范股份减持行为，调降融资保证金比例，合力推动中长期资金入市等。

从当前情况来看，在多部门多举措的推动下，二级市场企稳。据Wind资讯数据统计，8月28日至9月15日，上证指数上涨1.75%。

华商律所执行合伙人齐梦林表示，阶段性收紧IPO节奏，对于促进投融资两端动态平衡有积极作用。

在融资端收紧的同时，监管部门正在从投资端引导中长期资金入市。9月8日收盘后，融资保证金比例调降正式实施，此后4个交易日内，A股融资余额增长409亿元。9月10日，国家金融监督管理总局调降保险公司投资沪深300指数成分股和科创板的风险因子，明确延长投资收益考核周期，释放险资投资股票空间，引导险资价值投资、长期投资。

齐梦林表示，近期中长期资金入市有改善迹象，多举措促进投融资两端动态平衡措施的提出，强化了市场信心。这有利于稳定市场情绪，为A股市场后续健康发展打下坚实基础。

(责编：罗知之、陈键)

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