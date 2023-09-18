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节前市场探物价：“菜篮子”供应充足价格稳定

2023年09月18日09:17 | 来源：证券日报
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原标题：节前市场探物价：“菜篮子”供应充足价格稳定

　　本报记者 韩 昱

　　见习记者 于 宏

　　中秋、国庆“双节”将至，9月17日，《证券日报》记者在北京市的多家大型超市、社区便利店内，看到各式各样的月饼等节庆食品已被摆放在醒目的位置，节日氛围日渐浓厚。

　　北京一大型商超店员向记者介绍，从供应端来看，商超企业自有的供应链较为成熟，中秋、国庆“双节”期间会加大蔬果等民生商品的备货量，并加强物流配送方面的规划，保障供应的速度和效率。同时依靠销售端的数字化系统，可实时分析各商品销量，实现热销商品的迅速调货，比如近期热销的月饼礼盒和茶酒果品等，均可保障供应充足。

　　为保障节假日期间重要民生商品供应物丰价稳、促进市场消费，近日，多地出台了相关有力举措。例如，安徽省发展改革委将开展中秋、国庆期间“惠民菜篮子”计划，活动时间为9月25日至10月6日，参加惠民销售的商超及其社区门店将超过580家。每个门店惠民销售“菜篮子”商品品种将不少于20个，其中，蔬菜不少于15个，销售价格低于同类商品市场价15%以上；猪肉等其他农副产品不少于5个，销售价格低于同类商品市场价5%以上。各运行门店还将结合实际推出“一元菜”“两元菜”等低价菜销售。

　　从价格情况看，据国家统计局9月14日发布的最新数据，全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，9月上旬与8月下旬相比，农产品大类下，6种产品价格上涨，2种产品价格下降，最高涨幅不超过2.4%，最低降幅不超过1.8%。

　　据农业农村部监测，9月15日，“农产品批发价格200指数”为120.74，“菜篮子”产品批发价格指数为120.81。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.05元/公斤，重点监测的6种水果平均价格为6.69元/公斤。

　　记者来到一家开设在居民小区内的蔬果店，店主表示，该店的蔬果具有稳定的供货渠道，大部分品类来自北京新发地等大型农贸产品批发市场，少部分是从大棚种植蔬果的农户处进货，供货渠道较为稳定，预计节假日期间不会出现因供给紧张而涨价的情况。从物价来看，整体而言，蔬果价格不会有较大上涨，当前正值夏秋换季时间，一些刚刚上新、未到正当季的水果价格会偏高一些，而随着天气转凉，西瓜这种稍显过季的水果价格会下降较多。

　　另外，中国养猪网数据显示，9月17日，生猪（外三元）价格为每公斤16.6元，同比下降30.02%，环比下降5.09%。

　　一位肉类店铺店主对《证券日报》记者表示，受季节影响，当前猪肉价格处于偏低位置。而秋冬季节一般是猪肉的消费旺季，估计价格会逐步回升，养殖户和经营店铺的收益将有所改善。

　　针对节假日期间的保供工作，中国交通运输协会快运物流分会副秘书长解筱文对《证券日报》记者表示，将强化监测分析预警，组织骨干保供企业做好节假日期间的生产经营安排，加大对重点地区生活物资生产调运和供应保障力度。指导商贸流通企业结合节日消费特点，增加生活必需品备货量，提高补货上架频率，切实保障市场供应。并及时发现并妥善处置集中采购等异常情况，确保重点民生商品市场供应不脱销、不断档。

(责编：罗知之、陈键)
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