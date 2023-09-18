原标题：A股并购重组持续活跃 年内85家公司首发相关公告

本报记者 贺王娟

见习记者 彭衍菘

今年以来，A股市场并购重组持续活跃。Wind数据显示，以首次披露日期统计，截至9月17日，今年以来有85家A股上市公司首次披露重大重组事件，而去年全年为86家。

“A股市场并购重组持续活跃是多方面原因导致的，包括政策支持、企业转型需要、行业竞争、市场环境好转等因素。”Co-Found智库秘书长张新原向《证券日报》记者表示，并购市场持续活跃，对于A股市场而言，将有助于提高市场活力和吸引外资，但也可能带来市场风险和波动；对于并购公司而言，通过并购可以实现产业升级、扩大市场份额、增强竞争力，但也需要面对并购资金、资产整合、管理融合等问题。”

并购重组进入活跃期

从并购需求来看，年内上市公司资产重组项目多以资产整合、多元化战略发展、产业转型等因素驱动。从并购的主体来看，年内正处于重组的上市公司中，近五成为国有企业。从交易规模来看，年内有14家上市公司交易标的总价值均超百亿元，其中长江电力为年内最大规模完成重大资产重组的项目，其交易规模高达804.84亿元。

“当前A股市场并购持续活跃，是全球经济逐渐复苏和中国经济稳定增长、产业结构调整和技术转型升级、企业发展战略和股权资产价格等因素作用的结果。”广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示。

在田利辉看来，在当前的市场环境下，一些公司可能会考虑通过并购重组的方式来实现资本运作的需求，并获取更多的资本支持和发展机会。此外，并购市场活跃会对A股市场及并购双方产生积极影响。例如，并购市场的活跃能够促进A股市场的整体发展，提升市场整体的估值水平和吸引力。而对于并购公司双方来说，并购可以优化资源配置、提升企业规模、增强企业创新能力和优化企业治理结构。

上交所相关负责人表示，将适当提高轻资产、科技型企业重组估值包容性；加大市场化并购重组支持力度等。深交所相关负责人表示，将推动优化融资并购等基础制度，对符合分类审核条件的项目予以快速审核，鼓励支持公司用好资本市场工具。

多家公司收问询函

年内有30多家上市公司并购失败，其中19家通过发行股份方式购买资产。例如，某油墨制造企业，前不久又突然宣布跨界光伏，在此之前，该公司已尝试过多次转型，但大都以失败告终。

在并购重组过程中，多家公司因标的估值、业务合理性、持续经营能力等问题频被交易所问询。例如，二次收到上交所并购问询函的华嵘控股，因公司收购长期亏损标的资产，被要求解释合理性。另外，因存在同业竞争，*ST金山在意见函中被要求说明同业竞争及交易必要性，本次交易是否有利于增强上市公司持续经营能力。

还有曾因重大资产重组消息拉升股价异动的大连热电，今年7月初连续6个交易日股价累计涨幅达77.32%，公司连发三则股票交易异常波动公告。彼时，公司正在筹划重大资产重组事项。9月11日晚间，大连热电重组草案浮现，此次重组，大连热电将出售其全部资产及负债，并拟以发行股份方式购买康辉新材100%股权，康辉新材将通过重组实现借壳大连热电上市，恒力石化也将通过本次重组成为大连热电控股股东。

张新原表示，投资者需要擦亮眼睛，选择具有良好财务状况、战略合理，并且管理层积极进取的公司进行投资。此外，投资者还需要关注公司的历史业绩和发展前景，在进行充分尽职调查和风险评估之后，才能进行合理的投资决策。

在并购重组同时，利用“内部消息”不当获利的违法行为也时有发生。例如，7月份，重庆证监局公布了一份处罚决定书，中简科技时任董事俞鹂因内幕交易自家股票，被处以“没一罚三”处罚，总计罚没近6200万元。

国双律师事务所事业合伙人郭聪聪告诉《证券日报》记者：“根据相关规定，企业可以通过制定和严格履行保密制度、尽量缩小内幕信息知情人员范围并对内幕信息知情人进行登记、分阶段进行信息披露、完善上市公司信息披露和停复牌等相关制度、将内幕交易防控工作纳入企业业绩考核评价体系以及加强法律警示教育等方式，避免在并购重组过程中出现内幕交易等违规问题。”

(责编：罗知之、陈键)

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