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违规减持不再“罚酒三杯”

安 宁
2023年09月18日09:18 | 来源：证券日报
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原标题：违规减持不再“罚酒三杯”

严惩违规减持行为的监管思路非常明晰。9月15日，证监会通报于范易及其一致行动人违规减持“我乐家居”股票案调查进展。证监会拟依法没收于范易及其一致行动人前述违法所得1653万元，并从严处以3295万元罚款，合计罚没4948万元。

证监会表示，抓紧完善关于减持股份的法规制度，进一步加大对违规减持行为的打击力度，速查速处、重罚重处，发现一起、查处一起，让敢于违法者受到应有惩罚、付出沉痛代价。

上市公司大股东、董监高作为“关键少数”，本应维护上市公司和中小股东权益，自觉规范减持行为。但是，实际情况却是有一些“关键少数”打着“不了解规则”“误操作”的名义进行违规减持。

究其原因，可能对于违规减持者而言，结果就是收到一份“监管函”“警示函”，而这样的警示函对于违规减持者来说并没有多少约束力。因为，有些“关键少数”并不是一次违规减持，而是屡次触碰减持红线，对于这种“关键少数”无视市场规则的行为必须重罚。

笔者认为，对于违规减持行为无论是不是故意，都必须让违规者付出代价，只有严罚让其真正地感受到痛，才能起到警示和震慑效果。

今年以来，证监会多次明确表态，加强对违规减持监管，严惩违规减持行为。

8月18日，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示，要坚决打击违规减持行为，及时严肃处理超比例减持、未披露减持、规避限制减持等行为，综合运用行政监管措施、行政处罚、自律措施或者限制交易等多种手段严惩违规主体，形成震慑，维护资本市场秩序。

8月27日，证监会表示，正在抓紧修改《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，提升规则效力层级，细化相关责任条款，加大对违规减持行为的打击力度。

监管层的这两次表述，都提出了要加大对违规减持行为的打击力度，这意味着，对于违规减持行为，监管力度只会越来越大，今后，对违规减持者将不仅仅是“罚酒三杯”了，在“重罚重处”的监管思路下，违规减持者将切身感受到处罚的痛感，付出沉痛代价。

(责编：罗知之、陈键)
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