人民网北京10月30日电 （记者任妍）汽车产业变革浪潮中，新能源与智能化是其发展的主要方向。当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。日前，2023年中国汽车工程学会年会暨展览会期间，国家智能网联汽车创新中心（以下简称“创新中心”）在北京召开了科技成果发布会，围绕“中国标准ICV场景库建设及应用服务平台”正式对外发布。

会上，国家智能网联汽车创新中心 郑继虎创新中心常务副主任郑继虎表示，推动高级别自动驾驶技术商业落地已经成为行业共识，其关键环节——场景库研究已经在全球范围内取得初步成就，但是在不同级别自动驾驶需求时依然呈现出诸多现实问题。此次平台发布，将在支持ADAS技术开发与测试的基础上，发布面向高级别自动驾驶功能开发和测试的专项应用场景，尤其是针对L3+产品的责任划分和测试验证方面需求，汇集多模态基础数据，提取关键场景，实现数据闭环，服务于产品工程化落地。

同济大学汽车学院教授朱西产分析认为，自动驾驶安全的长尾场景—“未知的不安全场景”可能是由自动驾驶算法不足而无法全覆盖，以及当前出现L2+智能驾驶系统“算力高成本与用户体验不成正比，用户不为高算力买单”等问题。

面向高级别自动驾驶的落地需求，朱西产提出了自动驾驶场景库建设思路：一个联盟+两个创新方法+三类接管场景，即探索AI算法依赖开放数据集+场景库数据集打通“三支柱”法（试验场测试“保真度”和AI渲染仿真测试“置信度”）+做好自动驾驶ODD边界、危险场景安全裕度不足、危险场景环境感知置信度不足三类接管。

创新中心智能事业部总经理徐月云表示，在场景库建设方面，创新中心全力打造多层级多模态场景建设体系。整个体系首先是基础场景体系，以满足高级别自动驾驶需求为导向，确立自动驾驶不同阶段的场景建设流程与规范；其次是场景闭环体系，以场景数据为基础，落实场景驱动的数据闭环应用实践；最后是场景生态体系，以车路云一体化建设为目标，实现场景库建设方、示范区、场景应用企业等多方行业机构的场景库共建共享。

北京中机车辆司法鉴定中心李晓虎针对车辆事故场景研究展开汇报，李晓虎表示，中汽中心针对中国交通事故进行基础性研究工作，为汽车主被动安全技术的研发、测试、验证提供数据支撑。其中，中汽中心依据事故诱因、碰撞形态、ISO标准进行了事故工况场景分类，进一步形成CIDAS事故工况场景库（PCM）。同时，依据C-NCAP、E-NCAP等标准工况场景进行场景匹配，并通过场景聚类及泛化进行专项场景研究工作，通过搭建在线仿真测试平台进行相关场景遍历化、批量化虚拟测试，评估功能安全系统的事故避免能力并找出不可避免场景。

(责编：王震、吕骞)

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