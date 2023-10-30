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章欣：持续提升国际化水平 引领白酒行业加快构建新发展格局

2023年10月30日17:03 | 来源：人民网
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人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）10月27至29日，国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州南沙举行。五粮液作为国际金融论坛（IFF）顶级战略合作伙伴、IFF20周年全球年会指定产品，参与此次全球金融盛会。

五粮液公司副总经理章欣表示，作为民族品牌代表，五粮液积极响应共建“一带一路”倡议，坚定“走出去”步伐，持续完善海外渠道、推动标准对接、促进文明互鉴，不断提升国际化水平，引领白酒行业加快构建新发展格局。接下来希望通过进一步加强互联、互补、互通，去实现“和而不同，美美与共”的共同理想。

据章欣介绍，五粮液作为民族品牌的典型代表和最早走出国门的中国名酒之一，成为IFF顶级战略合作伙伴和IFF20周年全球年会指定产品，这也是五粮液继参与APEC工商领导人峰会、博鳌亚洲论坛、进博会、服贸会等世界级重大活动后，再次亮相国际高端会议，持续承担国际产业交融、中外文化交流的使命与责任，为世界各国家、各民族间的交流沟通架梁搭桥，持续为全球互联互通、世界繁荣与共，贡献“和美”力量。

据了解，国际金融论坛（IFF）20周年全球年会期间，五粮液在会场布置了全新展厅，向与会嘉宾生动展现丰富的产品体系和深厚的文化积淀与历史传承。

章欣表示，作为中国白酒的典型代表，五粮液将继续秉持“和而不同，美美与共”的文化理念，坚守、传承、展现中华文化的精神与气韵，致力于以醇香的中国味道让世界感受可信、可爱、可敬的中国形象，以生动的“和美”理念凝聚可持续发展共识，在开创全新、和美新世界，扩大品牌影响力的同时，为全球金融界合作共赢、包容发展添彩。

(责编：王震、吕骞)
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