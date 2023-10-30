人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。五粮液作为国际金融论坛（IFF）顶级战略合作伙伴、国际金融论坛20周年全球年会指定产品深度参与，助力国际金融战略对话、交流合作、学术研究，为促进全球经济繁荣发展贡献“和美”力量。

据了解，国际金融论坛是全球金融领域高级别常设对话机制和多边合作机构，由中国会同G20成员及相关国际机构发起成立。

此次国际金融论坛（IFF）20周年全球年会上，来自全球50多个国家的财经政要、国际金融机构负责人、专家学者以及企业家代表齐聚一堂，为促进全球经济复苏和可持续发展贡献智慧与力量。五粮液作为中国白酒企业代表，行业龙头企业，先后深度参与开幕大会、国际金融论坛（IFF）20周年招待晚宴、丝路国际联盟大会、全球绿色金融奖颁奖典礼暨闭幕酒会等系列重要活动。

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦。主办方供图

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦在活动致辞时表示，五粮液始终积极参与全球经贸活动，持续助力推动文化交流互鉴。在开放包容、务实合作、友好往来等方面，五粮液的“和美”理念与论坛宗旨不谋而合。在共建“一带一路”倡议10周年、论坛成立20周年这个特殊年份，五粮液将借助国际金融论坛这个国际化平台，持续传递中国文化中的白酒价值表达，做好中外交往中的桥梁纽带，更好地融入全球一体化发展浪潮，共同见证更快的重振、更好的世界。

在论坛期间，五粮液设置了富有中国韵味、充满时尚风潮的主题展厅，吸引了众多参会嘉宾的关注。通过文创系列产品等核心产品集体亮相，向与会嘉宾生动展现了“大国浓香”丰富的产品体系、深厚的文化积淀与历史传承。特设的出口版老酒展示区，以产品为叙事载体，直观表达了五粮液与世界香约的历程。

授牌仪式现场。主办方供图

据悉，论坛期间为鼓励五粮液深度参与IFF相关活动，IFF联合主席、联合国大会主席理事会主席韩升洙向五粮液授予“国际金融论坛（IFF）TOP级战略合作伙伴”铭牌，曾从钦代表五粮液向论坛回赠“IFF20周年定制经典五粮液酒”。

(责编：王震、吕骞)

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